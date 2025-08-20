Shashi Tharoor on Indo-Pak Relation: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मंगलवार (19 अगस्त) को पाकिस्तान के साथ संबंधों सुधारने की कवायद को लेकर पड़ोसी देश को जमकर लताड़ लगाई है. उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर बिना कोई लोड लिए हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में अब पहला कदम उठाने की भारत की इच्छा नहीं रही. उन्हें अगर हमारे साथ बेहतर संबंध रखने हैं तो वो पहल करें और अपने घर के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करके हमें दिखाएं कि हम आपके साथ संबंध रखना चाहते हैं और हमने इसके लिए अपने देश में ये बड़ी कार्रवाई की है. भारत को अब इसकी बिलकुल गरज नहीं है.

केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद शशि थरूर ने पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार की पुस्तक ‘विदर इंडिया-पाकिस्तान रिलेशंस टुडे?’ के विमोचन में पहु्ंचे थे. जहां उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों की पहल को लेकर बताया कि साल 1950 में लियाकत अली खान के साथ जवाहरलाल नेहरू के समझौते से लेकर साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा तक उसके बाद 2015 में नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा तक भारत के पड़ोसी देश के बेहतर संबंध करने के हर मौके पर पाकिस्तान ने धोखा दिया है.

#WATCH | Delhi: At the book launch event of 'Whither India-Pakistan Relations Today? Can They Ever Be Good Neighbours?', Congress MP Shashi Tharoor says, "... The successful strikes on the night of 9-10 May and the ability of India to intercept the attempted Pakistani response,… pic.twitter.com/bc16gFGJQH — ANI (@ANI) August 20, 2025

पड़ोसी देश के साथ संबंधों की गरज अब भारत को नहींः थरूर

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा,'पाकिस्तान के भारत के साथ किए गए व्यवहार के रिकॉर्ड की लिस्ट को देखते हुए अब संबंधों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है. अब तो उन्हें ही अपनी धरती पर टेरिरिज्म के के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके पड़ोसी देश के साथ संबंधों की गंभीरता को दिखाने का पहला कदम उठाना होगा. भारत को अब पड़ोसी देश के साथ संबंधों के लिए कोई गरज नहीं है. संयुक्त राष्ट्र समिति ने 52 नामों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें पाक में मौजूद आतंकी संगठन भी शामिल हैं. वो उन्हें खत्म करे, गिरफ्तार करे और गंभीरता दिखाए.'

मु्ंबई हमलों पर पाक ने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने सबूत भी दिए थे

थरूर ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान ने एक बार ऐसा एक्शन ले लिया तो भारत भी उसके बदले में इस पर विचार करेगा. लेकिन पहला कदम तो पाकिस्तान को ही उठाना होगा. हम इसकी पहल नहीं करने वाले हैं. हमने साल 2008 में मुंबई हमलों के लेकर पाकिस्तान को सबूत दिए थे. इसमें लाइव इंटरसेप्ट्स और डोजियर भी शामिल थे. इसके बाद भी पाकिस्तान ने इन हमलों के मास्टरमाइंड पर कोई एक्शन नहीं लिया था, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है इन हमलों के पीछे किसके हाथ थे.

मुंबई हमलों जैसा दूसरा हमला हुआ तो...

शशि थरूर ने आगे कहा कि भारत ने फिर भी काफी संयम दिखाया, बाद में उरि में फिर उकसाया जिसके बाद 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी दुनिया ने देखा और फिर अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ. साल 2012 में आई शशि थरूर की किताब Pax India में उन्होंने साफ लिखा था कि अगर मुंबई हमलों जैसा एक और हमला हुआ और इसमें पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मिले तो शायद हम 2008 वाला संयम दोबारा नहीं दिखा पाते.थरूर ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि छुट्टी मनाने गए नागरिकों और मासूमों की हत्या कोई भी लोकतांत्रिक सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी.

