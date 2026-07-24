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'भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह-इंशाअल्लाह', मुंबई मेयर के आरोपों से गरमाई सियासत, विपक्ष बोला- स्टंट कर रहीं महापौर

Mumbai Mayor Ritu Tawde News: मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नगर सेवकों ने सदन में 'भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह-इंशाअल्लाह' के आपत्तिजनक नारे लगाए. उन्होंने कहा कि जेएनयू में लगने वाले देशविरोधी नारे अब मुंबई पहुंच गए हैं. उनके आरोपों पर विपक्ष ने कहा कि महापौर स्टंट कर रही हैं.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jul 24, 2026, 05:28 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:28 AM IST
'भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह-इंशाअल्लाह', मुंबई मेयर के आरोपों से गरमाई सियासत, विपक्ष बोला- स्टंट कर रहीं महापौर

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Ashwini Kumar Pandey

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अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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