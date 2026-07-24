'भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह-इंशाअल्लाह', मुंबई मेयर के आरोपों से गरमाई सियासत, विपक्ष बोला- स्टंट कर रहीं महापौर

Mumbai Mayor Ritu Tawde Anti-India Slogans News: मुंबई की मेयर रितु तावड़े द्वारा सदन में विपक्षी नगरसेवकों पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाए जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. मेयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद कुछ विपक्षी नगरसेवकों ने सभी नैतिक सीमाएं लांघते हुए 'भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह-इंशाअल्लाह' जैसे आपत्तिजनक और देश विरोधी नारे लगाए.
मेयर ने अपने पोस्ट में कहा कि जिन मुंबईकरों ने विश्वास के साथ जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा, उन्हीं के विश्वास के साथ गद्दारी की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह नारे वही हैं जो पहले जेएनयू में भारत विरोधी तत्वों द्वारा लगाए जाते थे और अब मुंबई के लोकतांत्रिक सदन तक पहुंच गए हैं. मेयर ने यह भी दावा किया कि इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया.
मेयर ने विपक्ष पर सदन की गरिमा और संसदीय मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इसे “टुकड़े-टुकड़े गैंग” की मानसिकता करार दिया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक हताशा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वालों को मुंबई और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी.
हालांकि, मेयर के इन आरोपों को विपक्ष ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस तरह की कोई नारेबाजी नहीं हुई और लगाए गए आरोप निराधार हैं. उनका आरोप है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को बेवजह उछाला जा रहा है.
वहीं, मेयर के दावों के समर्थन में अब तक कोई वीडियो या अन्य स्वतंत्र प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, जिससे आरोपों की पुष्टि हो सके. ऐसे में मामला आरोप और प्रत्यारोप तक ही सीमित दिखाई दे रहा है.
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है.