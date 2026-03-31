गैस टैंकरों के साथ फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति?

Indian Ships Stranded In Persian Gulf: पश्चिम एशिया में जंग के बीच फारस की खाड़ी में 28 भारतीय जहाज फंसे हैं. इनमें से 10 विदेश टैंकर हैं, जो भारत आ रहे थे. ईरान के भारत को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दिए जाने के बावजूद इस तरह की घटना बड़े सवाल खड़े कर रही है.
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Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में जंग ने दुनियाभर में तेल-गैस का संकट खड़ा कर दिया है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जिससे कई देशों के लिए ऑयल-गैस को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है. ईरान ने हाल ही में भारत के जहाजों को सुरक्षित होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी थी, हालांकि अब इसपर कई सवाल खड़े होने लगे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत आ रहे 28 जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हैं.
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाजों में से 18 जहाजों पर तिरंगा लगा है. वहीं अन्य 10 विदेशी टैंकर हैं, जो ऑयल-गैस लेकर भारत आ रहे हैं. इन जहाजों का ऐसे फंसा रहना ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति देने पर कई सवाल खड़े कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फारस की खाड़ी में फंसे10 विदेशी टैंकरों में से 3-3 पर LPG और 4 पर क्रूड ऑयल लोड किया हुआ है.
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बता दें कि भारत में लोग खाना पकाने के फ्यूल के लिए मुख्य रूप से LPG पर निर्भर है. वहीं पश्चिम एशिया में जंग के चलते भारत में ऑयल-गैस सप्लाई में भारी कमी आई है. शिपिंग मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश सिन्हा का कहना है कि भारत की प्राथमिकता होर्मुज स्ट्रेट से तिरंगे वाले उन जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है.
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राजेश सिन्हा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में इंडियन फ्लैग वाले 8 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं, जिनमें से 2 LPG टैंकर भी शामिल हैं. ये टैंकर मंगलवार-बुधवार तक भारत पहुंच सकते हैं. पिछले हफ्ते की शुरुआत में भी LPG ले जा रहे 2 अन्य भारतीय जहाज भी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे. वहीं अब इस घटना से यह साफ झलकता है कि ईरान ने होर्मुज के इस्तेमाल के लिए मित्र देशों को भी सीमित छूट दी है.
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