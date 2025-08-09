S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए थे छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बता दी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर की बात

Indian Air Defence Systems: भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को बड़ा खुलासा किया और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ. उन्होंने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमान और एक एयरक्राफ्ट मार गिराए थे. इसके साथ ही पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश मुख्यालय और मुरीदके-लश्कर मुख्यालय पर को नष्ट किया. पाकिस्तान अपने ग्लाइड बम का इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि भारत के पास एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम था.

गेम चेंजर रहा एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम

ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, 'हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया है. एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक गेम-चेंजर रहा है, जिसे हमने हाल ही में खरीदा था. पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे, लेकिन वे उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि वे हमारे एयर डिफेंस को भेद नहीं पाए.'

300 किलोमीटर दूर से PAK एयरक्रॉफ्ट को मार गिराया...

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आगे बताया कि भारत ने पाकिस्तान के एक सर्विलांस एयरक्रॉफ्ट एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल/इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस (AEW&C/ELINT) को करीब 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया था. यह वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. यह सतह से हवा में टारगेट हिंटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है.

भारत का सुदर्शन चक्र एस-400...

बता दें कि एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने विकसित किया है और भारत ने रूस से इसे खरीदा है. यह एक अत्यंत उन्नत और शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली है, जो देश के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है. भारत के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को 'सुदर्शन' के नाम से भी जाना जाता है. एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों, ड्रोन, लड़ाकू विमानों और रॉकेट लॉन्चर जैसे विभिन्न हवाई खतरों को ट्रैक करने, उनका पता लगाने और उन्हें हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है.

एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत है कि यह 400 किलोमीटर तक की रेंज और 30 किमी तक की ऊंचाई पर दुश्मन के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है. इसका हाईटेक रडार सिस्टम एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और एक ही समय में 72 मिसाइलें दाग सकता है. एस-400 के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है और यह देश के हवाई क्षेत्र के लिए एक अभेद्य रक्षा कवच के रूप में काम करता है.