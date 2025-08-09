S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए थे छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बता दी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर की बात
Advertisement
trendingNow12873707
Hindi Newsदेश

S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए थे छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बता दी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर की बात

S-400 Air Defence Systems: एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक अत्यंत उन्नत और शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली है, जो देश के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है. भारत के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को 'सुदर्शन' के नाम से भी जाना जाता है. 

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए थे छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बता दी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर की बात

Indian Air Defence Systems: भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को बड़ा खुलासा किया और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ. उन्होंने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमान और एक एयरक्राफ्ट मार गिराए थे. इसके साथ ही पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश मुख्यालय और मुरीदके-लश्कर मुख्यालय पर को नष्ट किया. पाकिस्तान अपने ग्लाइड बम का इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि भारत के पास एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम था.

गेम चेंजर रहा एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम

ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, 'हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया है. एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक गेम-चेंजर रहा है, जिसे हमने हाल ही में खरीदा था. पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे, लेकिन वे उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि वे हमारे एयर डिफेंस को भेद नहीं पाए.'

ये भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर में PAK के 5 फाइटर जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए... एयर चीफ मार्शल ने अब पाकिस्तान को दे दी खुली चेतावनी

300 किलोमीटर दूर से PAK एयरक्रॉफ्ट को मार गिराया...

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आगे बताया कि भारत ने पाकिस्तान के एक सर्विलांस एयरक्रॉफ्ट एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल/इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस (AEW&C/ELINT) को करीब 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया था. यह वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. यह सतह से हवा में टारगेट हिंटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है.

भारत का सुदर्शन चक्र एस-400...

बता दें कि एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने विकसित किया है और भारत ने रूस से इसे खरीदा है. यह एक अत्यंत उन्नत और शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली है, जो देश के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है. भारत के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को 'सुदर्शन' के नाम से भी जाना जाता है. एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों, ड्रोन, लड़ाकू विमानों और रॉकेट लॉन्चर जैसे विभिन्न हवाई खतरों को ट्रैक करने, उनका पता लगाने और उन्हें हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है.

एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत है कि यह 400 किलोमीटर तक की रेंज और 30 किमी तक की ऊंचाई पर दुश्मन के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है. इसका हाईटेक रडार सिस्टम एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और एक ही समय में 72 मिसाइलें दाग सकता है. एस-400 के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है और यह देश के हवाई क्षेत्र के लिए एक अभेद्य रक्षा कवच के रूप में काम करता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
सुमित राय

राजनीतिक खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्र...और पढ़ें

TAGS

S-400 air defence systemoperation sindoorIndian Air Force

Trending news

US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
gaza war
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
Sheikh Salim
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
MJ Akbar
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
annual defence production
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
S-400 air defence system
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
Prime Minister Modi
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों...
R.G. Kar Rape-Murder Case
R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों...
एयर चीफ मार्शल की PAK को चेतावनी, बोले- ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए
operation sindoor
एयर चीफ मार्शल की PAK को चेतावनी, बोले- ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए
बहना नहीं रही, रक्षाबंधन पर जब उसका हाथ राखी बांधने के लिए बढ़ा तो फफक पड़े सभी
rakshabandhan 2025
बहना नहीं रही, रक्षाबंधन पर जब उसका हाथ राखी बांधने के लिए बढ़ा तो फफक पड़े सभी
दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
RSS chief Mohan Bhagwat
दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
;