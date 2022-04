BrahMos Missile: चीन-PAK पर नजर, भारत ने इन 2 खतरनाक ड्रिल को दिया अंजाम

BrahMos Missile Live Fire Drill: रूस-यूक्रेन जंग के बीच विस्तारवादी चीन भी लगातार खतरनाक इरादे जाहिर कर रहा है. लद्दाख में पिछले 2 साल से उसकी सेनाएं भारी हथियारों के साथ जमी हुई हैं और दक्षिण चीन सागर में भी वह आक्रामक रुख दिखा रहा है. इस माहौल के बीच भारतीय सेनाएं भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत करने में लगी हैं.

भारतीय वायु सेना और नौसेना ने मंगलवार को भारत का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos Missile) के साथ 2 लाइव फायर ड्रिल की. दोनों ड्रिल में ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने निशाने को सटीकता के साथ भेद दिया. भारतीय वायु सेना ने मंगलवार को पूर्वी समुद्र तट पर सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया. भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किए गए इस परीक्षा में ब्रह्मोस मिसाइल ने समुद्र में खराब खड़े नेवी के जहाज के सफलतापूर्वक निशाना बना लिया.

भारतीय वायु सेना (Indian Airforce) ने अपने ट्वीट में कहा, ‘आज पूर्वी समुद्री तट पर वायु सेना ने सुखोई 30 एमकेआई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos Missile) का परीक्षण किया. मिसाइल ने लक्ष्य के तहत भारतीय नौसेना के सेवामुक्त हो चुके जहाज पर सीधा प्रहार किया. भारतीय नौसेना के साथ निकट कोऑर्डिनेशन को में यह परीक्षण हुआ.’

Today on the Eastern seaboard, #IAF undertook live firing of #BrahMos missile from a Su30 MkI aircraft.

The missile achieved a direct hit on the target, a decommissioned #IndianNavy ship.

The mission was undertaken in close coordination with @indiannavy. pic.twitter.com/UpCZ3vJkZb

— Indian Air Force (@IAF_MCC) April 19, 2022