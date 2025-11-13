भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम? नेवी चीफ भी बढ़ाएंगे कदम

Bilateral Air Force Exercise: इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकी वायु सेना 10 से 13 नवंबर तक आयोजित हो रह बाइलेट्रेल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही हैं. इसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच आपसी सीख को बढ़ावा देना और आपसी संचालन क्षमता को बढ़ाना है. यूएसएएफ (USAF) बी-1बी लांसर एयरक्राफस्ट (B-1B Lancer aircraft) के साथ हिस्सा ले रही है. इसकी जानकारी भारतीय वायु सेना इसकी जानकारी 'एक्स' के जरिये दी.

The Indian Air Force and United States Air Force are engaged in a bilateral exercise from 10–13 Nov 25, aimed at fostering mutual learning and enhancing interoperability.

USAF is participating with the B-1B Lancer.#IAF #USAF #Interoperability… pic.twitter.com/49z1jYsv91 — Indian Air Force (@IAF_MCC) November 12, 2025

नेवी चीफ जाएंगे अमेरिका

इस बीच, नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी (Dinesh K Tripathi) 12 से 17 नवंबर तक अमेरिका की आधिकारिक दौरो पर हैं. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा का मकसद भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी को और मजबूत करना है. इस विजिट के दौरान, इंडियन नेवी चीफ अमेरिकी युद्ध विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे. वो दूसरे सीनियर नेवल लीडरशिप और गणमान्य व्यक्तियों के अलावा, अमेरिका हिंद-प्रशांत कमान (USINDOPACOM) के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पापारो (Adm Samuel J. Paparo) और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत बेड़े (USPACFLT) के कमांडर एडमिरल स्टीफन टी कोहलर (Adm Stephen T Koehler) से भी मुलाकात करेंगे.

क्या होगा इस दौरे का फायदा?

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बातचीत दोनों नौसेनाओं के बीच चल रहे समुद्री सहयोग की समीक्षा, परिचालन-स्तरीय संबंधों को बढ़ाने और सूचना साझाकरण और समुद्री क्षेत्र जागरूकता के तंत्र को मजबूत करने का मौका देगी. इस यात्रा में अमेरिकी नौसेना के प्रमुख नौसैनिक संस्थानों और परिचालन कमानों के साथ बैठकें भी शामिल होंगी. चर्चाएं इंडो पैसिफिक रीजन में साझा समुद्री प्रायोरिटीज, मिलान जैसे बहुपक्षीय ढांचों के अंतर्गत सहयोग और संयुक्त समुद्री बलों (CMF) की पहलों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है.

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के अनुसार, नौसेना प्रमुख की ये यात्रा एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के नजरिए को साकार करने की दिशा में अमेरिकी नौसेना के साथ सहयोग को गहरा करने की भारतीय नौसेना के कमिटेमेंट को अंडरलाइन करती है.

(इनपुट-एएनआई)