गुजरात के जामनगर में बड़ा हादसा, वायुसेना का फाइटर प्लेन जगुआर क्रैश, लगी भीषण आग

Jaguar Fighter Aircraft Crash: गुजरात के जामनगर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. बता दें कि कलावड रोड पर सुवरदा गांव के बाहरी इलाके में वायुसेना का जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. प्लेन क्रैश होने की वजह से भीषण आग लग गई और चारों तरफ धुआं- धुआं नजर आने लगा.

इसे लेकर जामनगर SP प्रेम सुख देलू ने बताया, "वायुसेना के (जगुआर) ट्रेनर विमान में दो पायलट सवार थे. एक को बचा लिया गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है, दूसरे पायलट को बचाने के लिए अभियान जारी है.

वहीं हादसे को लेकर DM और कलेक्टर के.बी. ठक्कर ने कहा "आज जामनगर में वायु सेना का एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे अस्पताल भेजा गया है...खुले मैदान में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है..."

WATCH | Gujarat | Visuals from Jamnagar where a Jaguar fighter aircraft crashed

As per Prem Sukh Delu, SP Jamnagar, there were two pilots in the (Jaguar) trainer aircraft of the Air Force. One has been rescued and taken to the hospital. Operations are underway to rescue the… pic.twitter.com/vpWzsxveHJ

