अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले एयरफोर्स ने दिखाया S-400 का तांडव, वीडियो वायरल

Vayushakti 2026: भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने गुरुवार ( 26 फरवरी 2026) को पोखरण में आयोजित होने वाले 'वायुशक्ति-26 एक्सरसाइज' के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल पूरा कर लिया है. इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी भी शेयर की है, जिसमें S-400 के प्रदर्शन को दिखाया है. बता दें कि 'वायुशक्ति-26 एक्सरसाइज' में S-400 समेत 120 से ज्यादा विमान, मिसाइल और हेलिकॉप्टर अपनी युद्ध तत्परता, सटीक प्रहार और समन्वित ऑपरेशन क्षमता को दर्शाएंगे.

प्रदर्शन के लिए तैयार वायुसेना

भारतीय वायु सेना ने अपनी पोस्ट में कहा,' भारतीय वायु सेनाः अचूक, अभेद्य और सटीक. केवल एक दिन शेष. भारतीय वायु सेना ने पोखरण में वायुशक्ति 26 के पूर्ण पूर्वाभ्यास के दौरान सभी परिचालन मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया है. सभी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया गया है. सभी वायु योद्धा अब 27 फरवरी को पोखरण, जैसलमेर में होने वाले निर्णायक प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.'

