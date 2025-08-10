पाकिस्तान के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी भारत की जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
पाकिस्तान के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी भारत की जलसेना, दो दिन मचेगा कहर

India Pakistan Exercise in Arabian Sea: रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के युद्धपोत 11-12 अगस्त को अरब सागर में अभ्यास करेंगे. पाकिस्तानी नौसेना ने भी अपने जलक्षेत्र में अभ्यास करने के लिए एयरमैन को नोटिस (NOTAM) जारी किया है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:30 PM IST
Indian Navy Drill in Arabian Sea:ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन नेवी का जलवा देखने को मिलेगा. जानकारी मिली है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत अरब सागर में अभ्यास करेंगे. रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह अभ्यास 11 और 12 अगस्त होगा. दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी नौसेना ने भी अपने जलक्षेत्र में अभ्यास करने के लिए एयरमैन को नोटिस (NOTAM) जारी किया है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा एक्शन

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है. 7 मई को भारत ने पहलगाम में हुए कायराना हमले के बदले में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर करारा जवाब दिया था. भारत ने इस ऑपरेशन तहत के पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था. जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे.  इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत ने उसके सभी हमलों को नाकाम बना दिया और उसके कई एयरबेस को तबाह कर दिया.

भारत मार गिराए पाकिस्तान के 5 विमान

हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 विमान गिराए थे. शनिवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ये विमान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराए गए. इन पांच लड़ाकू विमानों के अलावा, पाकिस्तान का एक बड़ा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW\&C) यानी शुरुआती चेतावनी वाला विमान भी नष्ट किया गया.

यह भी पढ़ें: कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी भारतीय नौसेना, फिर पीएम मोदी ने चीफ से क्या कहा था?

एयर चीफ मार्शल के मुताबिक,'हमारे पास पांच लड़ाकू विमानों की पुष्टि है और एक बड़ा विमान जो या तो इलेक्ट्रॉनिक खुफिया (ELINT) विमान था या को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया.' उन्होंने इसे अब तक का सबसे बड़ा सतह-से-आसमान मारक हमले में गिराया गया विमान बताया.

