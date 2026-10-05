/बीच समुद्र जीवन और मौत से झूल रहा था विदेशी, भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा; पहुंचकर बचाई जान

Indian Army Helped Foreign Citizen: भारतीय सेना ने समुद्र के बीच अचानक मेडिकल इमरजेंसी में समय पर कार्रवाई करते हुए एक विदेशी नागरिक की जान बचाई. रविवार ( 4 अक्टूबर 2026) को अंडमान-निकोबार कमांड (ANC) ने सुबह समुद्र में घायल हुए वियतनामी नागरिक को सुरक्षित निकालकर उसे आगे के इलाज के लिए 'कैंपबेल बे' पहुंचाया.
ANC कमांड के मुताबिक, वियतनामी नागरिक मर्चेंट शिप MT सन 09 पर सवार था. वह एक हादसे में घायल हो गया. समुद्र में उसकी हालत को देखते हुए उसे मेडिकल हेल्प और सेफ एग्जिट की जरूरत थी. इसकी जानकारी मिलते ही ANC कमांड ने बिना देर किया रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.
इंडियन नेवी के समुद्री टुकड़ी का एक जहाज इंदिरा प्वाइंट के आसपास के क्षेत्र में पहुंचा. इसके बाद भारतीय सैन्य दल ने नाव के जरिए घायल व्यक्ति तक पहुंच बनाई. बिना देर किए जख्मी व्यक्ति को सुरक्षित निकालकर जहाज पर लाया गया. जहाज पर ही उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया.
मेडिकल देखभाल के दौरान घायल व्यक्ति की जरूरी शारीरिक स्थितियों को देखते हुए आवश्यक सहायता दी गई. इसके बाद उसे सुरक्षित तरीके से 'कैंपबेल बे' पहुंचाया गया, जहां उसे आगे के ट्रीटमेंट के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई.
समुद्र के बीच कठिन परिस्थितियों में किए गए इस त्वरित और समन्वित अभियान ने एक बार फिर अंडमान और निकोबार कमान की समुद्री सुरक्षा और संकट में फंसे लोगों की जान बचाने के प्रति प्रतिबद्धता को सामने रखा. समुद्र में किसी भी आपात स्थिति में समय पर सहायता और जीवन रक्षा को प्राथमिकता देने की भारतीय सैन्य बलों की भूमिका इस अभियान में भी साफ दिखाई दी.
गौरतलब है कि इस बचाव मिशन से करीब 24 घंटे पहले ही भारतीय तटरक्षक बल ने खराब मौसम और बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच एक 66 साल के व्यक्ति को सही समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई थी. भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन और कोच्चि-कवरत्ती स्थित तटरक्षक जिला मुख्यालयों के समन्वय से यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया.
गंभीर रूप से बीमार इस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हवाई निकासी अभियान चलाया. मरीज को तुरंत न्यूरोसर्जरी की जरूरत थी. यही वजह रही कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को लगातार ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता थी. अगत्ती से मरीज को सुरक्षित तरीके से कोच्चि पहुंचाने के लिए कोच्चि स्थित तटरक्षक वायु प्रतिष्ठान से डोर्नियर विमान भेजा गया. गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और रास्ते में मौजूद मौसम संबंधी चुनौतियों के बावजूद तटरक्षक दल ने अभियान को पूरी तत्परता के साथ अंजाम दिया. विमान में मरीज को लगातार ऑक्सीजन सहायता दी गई, जिससे उसकी स्थिति को संभालते हुए उसे आगे के जरूरी उपचार के लिए कोच्चि पहुंचाया जा सके. ( इनपुट- IANS)