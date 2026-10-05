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बीच समुद्र जीवन और मौत से झूल रहा था विदेशी, भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा; पहुंचकर बचाई जान

Indian Navy helps Foreign Citizen: भारतीय नेवी ने बीच समुद्र अपने जीवन के लिए लड़ रहे एक विदेशी नागरिक की जान बचाई. सेना ने समय रहते उसे जरूरी मेडिकल सुविधा दी, जिसके बाद उसे सुरक्षित इलाज के लिए आगे भेजा गया.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 05, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:17 PM IST
बीच समुद्र जीवन और मौत से झूल रहा था विदेशी, भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा; पहुंचकर बचाई जान

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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