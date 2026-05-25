अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?

Indian Army: भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी मजबूत करने के लिए हालिया फैसला लेने के अलावा मॉर्डन वारफेयर की दिशा में लगातार अहम फैसले ले रही है. इसी सिलसिले में सेना ने ‘शौर्य स्क्वॉड्रन’ नाम की नई ड्रोन यूनिट्स भी शामिल की हैं.
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Indian Army, Artillery Upgrade: भारतीय सेना ने अपने तोपखाने को और घातक बना दिया है. सेना ने अपने आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है. इस सिलसिले में तोपखाना रेजिमेंट की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली 105 मिमी इंडियन फील्ड गन (IFG) को पहले से ज्यादा घातक बनाया जा रहा है. इस फैसले से तोपखाने की ताकत बढ़ जाएगी. आईएफजी को ताकतवर बनाना इसी अभियान का हिस्सा है. रक्षा वैज्ञानिकों ने सेना की निगरानी में इस 105 मिमी इंडियन फील्ड गन में ऐसा बदलाव किया है कि वो अपना टारगेट खुद लॉक करके निशाना लगा देगी. यानी ये तोप अपना लक्ष्य का संधान खुद-ब-खुद कर सकेगी.
सेना की तोपें अब ऑटोमैटिक गन-लेइंग तकनीक से लैस हो रही हैं. इस तकनीक की बात करें तो पुराने सिस्टम के तहत तोप को टारगेट सेट करने के लिए गनर (सैनिकों) को हाथ से डायल घुमाना पड़ता था. इसे सेना के जवानों की भाषा में 'लेइंग' कहा जाता है. लेकिन अब यह काम कंप्यूटर के जरिए होगा. इससे तोपखाना यूनिट गोला दागने के लिए जरूरी कैलकुलेशन ऑटोमैटिक यानी अपने आप कर सकेगा और इस वजह से तोपची का निशाना और ज्यादा सटीक तरीके से लगाया जा सकेगा.
ऑटोमैटिक गन-लेइंग तकनीक से तोपखाने की ताकत बढ़ेगी. फायर यूनिट्स के रिस्पॉन्ड करने का समय कम होगा, तो फायरिंग की रफ्तार तेज होगी. इसके साथ-साथ निशाना भी पहले से सटीक लगेगा. खासकर पहाड़ की किसी खोह में छिपे टारगेट को भी आसानी से ढेर किया जा सकेगा. तोपखाने में काम करने वाले सैनिकों के लिए नया सिस्टम वरदान से कम नहीं होगा.
नया बदलाव सेना की 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में किया गया है. कारगिल युद्ध के बाद से ही वर्तमान यानी बदलते दौर की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सेना की आर्टिलरी रेजीमेंट 155 मिमी तोपों की ओर शिफ्ट हो रही है. ये यूनिट 'फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन प्लान' के तहत बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है. बीते कुछ सालों में सेना ने अपने बेड़े में स्वदेशी धनुष तोप, M-777 हॉवित्जर और दक्षिण कोरियाई K-9 सेल्फ-प्रोपेल्ड गन को शामिल किया है. वहीं सेना ने 307 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) का भी ऑर्डर दिया है. ये सभी तोपों 155 मिमी के गोले दागती हैं.
भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत बढ़ने से चीन और पाकिस्तान की सेना के लिए बॉर्डर पर गुस्ताखी करना संभव नहीं होना. कारगिल के प्रॉक्सी वॉर के दौरान पाकिस्तान की सेना भारतीय तोपखाने की मार से कांप चुकी है. भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी मजबूत करने के लिए हालिया फैसला लेने के अलावा मॉर्डन वारफेयर की दिशा में लगातार काम कर रही है. इसी सिलसिले में सेना ने ‘शौर्य स्क्वॉड्रन’ नाम की नई ड्रोन यूनिट्स भी शामिल की हैं. इस स्क्वॉड्रन से सेना को रीयल-टाइम इंटेलिजेंस इनपुट मिलेगा. ये यूनिट टैंकों के साथ मिलकर काम करेंगी. शौर्य स्क्वॉड्रनों में सर्विलांस ड्रोन, अटैक ड्रोन और लॉइटरिंग मुनिशन शामिल होंगे, जो दुश्मन के मूवमेंट पर नजर रखने के साथ जरूरत पड़ने पर सटीक हमला करेंगे.
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