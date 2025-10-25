DNA: सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा पाकिस्तान

India-Pakistan News: पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के एलान से आतंकी देश के हुक्मरानों और जनरलों की नींद उड़ गई है. इस युद्धाभ्यास के दायरे ने पाकिस्तान के उस डर को यकीन में बदल दिया है जिसमें उसे भारत के किसी बड़े एक्शन की चिंता सता रही है. भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक

पाकिस्तान सीमा पर तीनों सेनाओं के बड़े पैमाने पर अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमेन यानि NOTAM जारी किया है.

क्यों जारी किया जाता है NOTAM?

NOTAM इसलिए जारी किया जाता है ताकि कोई भी विमान उस इलाके में उड़ान भरते वक्त सावधान रहे या उस रास्ते से बच सके. फिलहाल भारत ने नोटम इसलिए जारी किया है क्योंकि पहली बार सर क्रीक से लेकर जैसलमेर तक यानी अरब सागर के किनारे से लेकर रेगिस्तान की रेत तक भारत की तीनों सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास कर रही हैं. यह कोई आम एक्सरसाइज नहीं है.

इस एक्सरसाइज में भारत की थलसेना, वायुसेना और नौसेना तीनों एक साथ, एक ही कमांड के तहत काम कर रही हैं. इस दौरान कुछ ऐसी तकनीकों का टेस्ट भी हो रहा है, जो आने वाले समय में युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती हैं. जैसे- काउंटर-ड्रोन सिस्टम, जैमिंग सिस्टम और स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग. ये तकनीक क्यों किसी भी संभावित युद्ध के लिए अहम है. ये हम आपको बताएंगे लेकिन पहले समझिए भारत इतना बड़ा युद्धाभ्यास क्यों कर रहा है? क्यों इसे दुनिया असामान्य कह रही है और जिस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात सही नहीं हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी तनाव है, भारत ने इस खास वक्त को युद्धाभ्यास के लिए क्यों चुना है?

क्यों खास है सरक्रीक?

सर क्रीक गुजरात के कच्छ इलाके का समुद्री किनारा है, जहां भारत-पाकिस्तान की सीमा पानी के अंदर जाती है. यह बहुत संवेदनशील क्षेत्र है. यहां कई बार घुसपैठ की कोशिशें पकड़ी गई हैं. अरब सागर में युद्धाभ्यास के साथ साथ रण ऑफ कच्छ के तटीय दलदली इलाकों में भी युद्धाभ्यास किया जाएगा. यहां पर चुनौतियां और भी ज्यादा कठिन हैं. इसके बाद बाड़मेर–बनासकांठा बेल्ट आती है. इस मैदानी इलाके में टैंक, अर्टिलरी और अटैक हेलीकॉप्टर से युद्धाभ्यास होगा. इसके बाद जैसलमेर में राजस्थान का रेगिस्तानी बॉर्डर है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सटा रेगिस्तानी इलाका है. यहां टैंकों, फाइटर जेट्स और मिसाइलों की तैनाती होती है.

पूरे बेल्ट पर तीनों सेनाएं करेंगी युद्धाभ्यास

कच्छ से जैसलमेर के बीच लगभग 1000 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान सीमा है. अब पहली बार इसी पूरे बेल्ट पर तीनों सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास करेंगी. यानी समुद्र से लेकर रेत तक एक साथ ऑपरेशन किया जाएगा. आम तौर पर कोई भी देश युद्धाभ्यास एक जगह पर करता है यानि या तो युद्धाभ्यास समुद्र में किया जाता है या फिर रेगिस्तान में या फिर पहाड़ों में लेकिन इस बार भारत के युद्धाभ्यास का दायरा बहुत बड़ा है.

समुद्र, तटीय इलाका, मैदान और रेगिस्तान और इनके ऊपर आसमान भारत की सेनाएं हर जगह एक साथ अपने समन्वय को परखने वाली हैं. इस युद्धाभ्यास में वायुसेना हवा से हमला करेगी. थल सेना जमीन पर आगे बढ़ने का अभ्यास करेगी और नौसेना समुद्री इलाकों में नजर रखेगी. इसलिए दुनिया इसे एक असामान्य युद्धाभ्यास कह रही है और इस युद्धाभ्यास के दायरे ने पाकिस्तान की चिंता कई गुना बढ़ा दी है.

क्या है युद्धाभ्यास का मकसद?

इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत यह दिखाना चाहता है कि अगर कहीं भी खतरा हुआ तो हमारी तीनों सेनाएं एक साथ, एक ही वक्त में कार्रवाई कर सकती हैं. जबकि दुश्मन देश में इस बात का भय भी बैठ गया है कि कहीं ये अभ्यास किसी आने वाले युद्ध का ट्रेलर तो नहीं जिस तरह बार बार भारत की सरकार और भारत की सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के संकेत दे रही हैं कहीं ये उसके आरंभ की आखिरी प्रैक्टिस तो नहीं है.

पाकिस्तान से इस डर के क्या क्या संकेत सामने आए हैं, हम आपको ये भी बताएंगे लेकिन पहले समझिए इस युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेनाएं पहली बार क्या-क्या करने जा रही हैं.

पहली बार Sir Creek जैसा मुश्किल और दलदली तटीय इलाका इस लेवल पर युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है.

पहली बार इतनी बड़ी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर के इलाके में तीनों सेनाएं अपने सबसे घातक हथियारों से लैस होकर एकसाथ एक्टिव हो रही हैं.

इसके अलावा पहली बार एक युद्धाभ्यास में भारत इतनी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का टेस्ट करने जा रहा है.

आज आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत इस युद्धाभ्यास में कौन कौन सी नई तकनीकों को परख रहा है. इसके अलावा भारत की वायुसेना और एयर डिफेंस किस तरह की तैयारी करने वाले हैं।

आजकल पाकिस्तान की तरफ से आए छोटे-छोटे ड्रोन कभी हथियार गिराते हैं, कभी जासूसी करते हैं. ये सस्ते हैं, लेकिन खतरनाक हैं. इसलिए सेना अब ऐसे काउंटर-ड्रोन सिस्टम का टेस्ट कर रही है जो दुश्मन के ड्रोन को उड़ते-उड़ते पकड़ सकें, जाम कर सकें, या मार गिराएं.

भारत की सेनाएं इन इलाकों में जैमिंग सिस्टम का भी टेस्ट करेगी. जैमिंग का मतलब दुश्मन की बातचीत, GPS या कंट्रोल सिस्टम को रोक देना. यानी उसके ड्रोन, मिसाइल या कम्युनिकेशन नेटवर्क को 'साइलेंट' कर देना. इससे दुश्मन का तालमेल टूट जाता है.

पहली बार स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग सिस्टम का भी इतनी बड़ी रेंज में टेस्ट होगा. ये सिस्टम हवा में चल रहे रेडियो सिग्नलों पर नजर रखता है. यानि कौन सा सिग्नल कहां से आ रहा है, इसे कौन भेज रहा है और कौन-सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है, इसका पता लगाता है. इससे दुश्मन की गतिविधि का अंदाजा पहले ही लग जाता है.

इसके अलावा युद्धाभ्यास में वायुसेना की प्रिसीजन स्ट्राइक को भी परखा जाएगा. कच्छ से जैसलमेर तक भारतीय वायुसेना बेहद सटीक हमले की प्रैक्टिस करने वाली है. यानि इस तरह से बम गिराने की प्रैक्टिस हो रही है जो सिर्फ टारगेट पर लगें, आसपास नुकसान न करें.

भारतीय सेनाएं इस दौरान एयर डिफेंस का भी अभ्यास करेंगी यानि दुश्मन के फाइटर जेट्स या ड्रोन को हवा में ही रोकने का अभ्यास भी 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच किया जाएगा.

पाकिस्तान की बढ़ गई धकधक

भारत ने जैसे ही इस युद्धाभ्यास के लिए नोटम दिया, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए. जियो-इंटेलिजेंस विश्लेषक डेमियन साइमोन कह रहे हैं कि भारत इस युद्धाभ्यास को असमान्य पैमाने और बहुत बड़े क्षेत्र में आयोजित कर रहा है.

डेमियन साइमोन इसलिए हैरान हैं क्योंकि भारत ने इस बार 28,000 फीट तक का नोटम जारी किया है. यानि उस ऊंचाई तक कोई सिविल या निजी विमान नहीं उड़ पाएगा क्योंकि यहां भारत युद्धाभ्यास, मिसाइल परीक्षण और हवाई हमले की प्रैक्टिस कर रहा होगा. सीधे शब्दों में कहें तो 1000 किलोमीटर तक 28,000 फीट तक के आसमान को भारत की सेनाओं ने अपने युद्धाभ्यास के लिए आरक्षित कर लिया है. ये नोटम पूरे पश्चिमी फ्रंट के लिए जारी हुआ है. आपको इस बड़ी रेंज में होने वाले ऑपरेशन का मतलब भी समझना चाहिए.

भारत ने सर क्रीक से जैसलमेर तक 28,000 फीट यानि लगभग 8.5 किलोमीटर तक का एयरस्पेस रिजर्व किया है.

यह ऊंचाई व्यावसायिक विमानों के उड़ान स्तर के करीब होती है.

आमतौर पर सिविल विमान 30,000 से 36,000 फीट की उंचाई पर उड़ते हैं.

सामान्य परिस्थितियों में सैन्य अभ्यासों के लिए एयरस्पेस 10,000–15,000 फीट तक ही रिजर्व किया जाता है. क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनिंग मिशन या फाइटर-मूवमेंट इसी ऊंचाई पर होते हैं.

28,000 फीट तक का स्पेस रिजर्व करने का मतलब है कि फाइटर जेट्स, एयर-डिफेंस मिसाइल, और लंबी दूरी की स्टैंड-ऑफ स्ट्राइक तीनों का परीक्षण एक साथ किया जा रहा है.

यानि भारतीय वायुसेना अपने Su-30MKI, Rafale, Jaguar, Mirage-2000 जैसे फाइटर जेट्स को फुल स्ट्राइक मिशन प्रोफाइल पर उड़ाने वाली है.

इसलिए इस अभ्यास को केवल ड्रोन या हेलिकॉप्टर का खेल नहीं बल्कि एयर-सुपीरियरिटी ऑपरेशन का संकेत माना जा रहा है, जिसमें रडार-गाइडेड मिसाइल या हवा से छोड़ी जाने वाली लंबी दूरी के वॉरहेड की टेस्टिंग भी की जाएगी.

रक्षा मंत्री दे चुके हैं पाक को चेतावनी

भारत की ये तैयारियां इसलिए भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रही हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कई बार पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है. रक्षा मंत्री ने तो सर क्रीक का जिक्र भी किया था. कहीं इस चेतावनी की अगली कड़ी ये युद्धाभ्यास तो नहीं? जो अब होने जा रहा है.

सिर्फ दो दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस जैसलमेर में पहुंचे जहां पर 30 अक्टूबर से ​भारत की सेनाएं युद्धाभ्यास करने वाली हैं और सिर्फ एक दिन पहले उसी जैसलमेर में राजनाथ सिंह ने उस भैरव बटालियन के कमांडोज़ से मुलाकात की, जो आने वाले किसी भी युद्ध में सीमा पार ऑपरेशन की स्थिति में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं. राजनाथ सिंह ने जैसलमेर से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के प्रथम चरण की याद दिलाई थी.

लेकिन इस बयान से ठीक 21 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के कच्छ में मौजूद थे, जो तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘त्रिशूल’ की रेंज का दूसरा छोर है. यहां पर भी सर क्रीक इलाके को लेकर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी.

पाकिस्तान की उड़ी नींद

इसके अलावा भारत के सेना प्रमुख ने दिवाली पर बॉर्डर से भारतीय सेना को एक संदेश दिया था, जिसमें पाकिस्तान के लिए चेतावनी छिपी थी. इन चेतावनियों के बाद इतने बड़े युद्धाभ्यास का शुरू होना संयोग है या प्रयोग, इसी टेंशन ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी है.

21 दिनों के अंदर भारत के रक्षा मंत्री ने गुजरात के कच्छ और राजस्थान के जैसलमेर का दौरा किया और इसके बाद कच्छ से लेकर जैसलमेर तक तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास का एलान हो गया. क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई सोची-समझी रणनीति.

इस कनेक्शन को तो पाकिस्तानी फौज के जनरल भी डिकोड करने में लगे होंगे लेकिन त्रिशूल एक्सरसाइज के शुरू होने की खबर मिलते ही इसका खौफ पाकिस्तान में दिखना शुरू हो गया. भारत के नोटम के एलान के बाद पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया है.

पाकिस्तान ने भी जारी किया नोटम

पाकिस्तान ने भी एक अधिसूचना जारी करके अपने मध्य और दक्षिणी हवाई क्षेत्र में कई हवाई यातायात मार्गों को प्रतिबंधित कर दिया है. विश्लेषकों ने कहा है कि पाकिस्तानी NOTAM सैन्य अभ्यास या हथियार-परीक्षण से जुड़ा हो सकता है. पाकिस्तान ने ये नोटम 28 और 29 अक्टूबर के लिए जारी किया है.

पाकिस्तान इसलिए भी ज्यादा परेशान है क्योंकि भारत ने इस बार युद्धाभ्यास के लिए वेस्टर्न सेक्टर को चुना है. इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर भारत अपनी तैयारियों को परख चुका है. इस फ्रंट पर पाकिस्तान ने भी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है.खासकर पीओके के डर की वजह से इस बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की दो कोर तैनात हैं. लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स ही कमान संभाल रहे हैं. अगर भारत ने इस इलाके में सैन्य जमावड़ा शुरू किया तो पाकिस्तान को भी यहां फौज की तैनाती करनी पड़ेगी. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता, आपको ये भी बता देते हैं.

क्यों फंसा हुआ है पाकिस्तान?

इस वक्त पाकिस्तान घरेलू मोर्चे और अफगानिस्तान के फ्रंट पर भी मुश्किल में फंसा है. इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तात्कालिक तौर पर राजस्थान और गुजरात बॉर्डर में सेना की तैनाती बढ़ाएगा तो इसके लिए उसे आंतरिक मोर्चों से यानि TTP के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा से और BLA के खिलाफ बलोचिस्तान से सेना कम करनी पड़ेगी.

इससे पाकिस्तान के 2 राज्यों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि TTP और BLA अब अपने इलाकों में चेक प्वाइंट लगा रहे हैं. अफगानिस्तान से झड़प के बाद पाकिस्तान से डूरंड लाइन पर भी सेना की तैनाती बढ़ाई है. सीजफायर के बाद दोनों देशों में तनाव जारी है. इसलिए पाकिस्तान..अफगान बॉर्डर पर भी जोखिम नहीं उठा सकता.

इसके अलावा PoK से सेना हटाना भी पाकिस्तान के लिए सुसाइडल स्टेप हो सकता है. यानी आत्महत्या करने जैसा कदम होगा. क्योंकि इसके बाद PoK के लोगों को भी पाकिस्तान के कब्जे से आजादी हासिल करने का सुनहरा मौका मिल सकता है.

यही वजह है, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी समझ नहीं पा रहे कि ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें.

पाक नहीं कर सकता मुकाबला

पाकिस्तान के एक्सपर्ट को भारत की एक्सरसाइज का जवाब देने में भी पैसे खर्च होने का डर सता रहा है. पाकिस्तान के एक्सपर्ट जानते हैं. भारत का मुकाबला कंगाल पाकिस्तान नहीं कर सकता. वैसे एक और आंकड़ा पाकिस्तानियों को परेशान कर देगा. भारत में छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और अकेले इस पर्व में ही देश के लोग पाकिस्तान के रक्षा बजट का आधा खर्च करेंगे.

छठ पूजा के दौरान इस वर्ष पूरे देश में 38 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है. जबकि पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट 76 हजार करोड़ रुपये है. सोचिए जितना पाकिस्तान का रक्षा बजट है. उसका आधा पैसा तो भारतीय एक त्योहार में खर्च कर रहे हैं.

पाकिस्तान की टेंशन पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको के कुछ बयान भी बढ़ा रहे हैं. किरियाको 15 वर्षों तक सीआईए में रहे और पाकिस्तान में सीआईए के आतंक-रोधी अभियानों के प्रमुख थे यानि पाकिस्तान की ताकत को बहुत अच्छे ढंग से पहचानते हैं उन्होंने तीन बड़ी बातें कही हैं.

क्या बोले सीआईए के पूर्व अधिकारी

पहली बात- पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ युद्ध में उसके लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान भारत से कोई भी पारंपरिक युद्ध नहीं जीत सकता.

दूसरी बात- पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक मोटी रकम लेकर पाकिस्तान के परमाणु बम अमेरिका को सौंप दिए थे. यानि पाकिस्तान के मुंह पर पैसा फेंककर उसके परमाणु बमों पर नियंत्रण हासिल किया जा सकता है.

और तीसरी बात- अमेरिका की बमबारी के बाद ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में महिला के भेष में बुर्का पहनकर आया था. और हो सकता है लादेन को अपनी प्रेरणा मानने वाली पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर को भी इस बार भारत से युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान से बुर्का पहनकर ही भागना पड़े.