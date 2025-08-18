Indian Army: अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'

Indian Army AMAR Training: भारतीय सेना ने 'आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन (अमर)' शुरू किया है. यह एक Standardized Program है, जिसमें सैनिकों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है. इसका मकसद सैनिकों की हाथों से लड़ने की क्षमता, शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती को बढ़ाना है
Jammu And Kashmir News: भारतीय सेना हमेशा अपनी तैयारी और ताकत को वक्त के हिसाब से बेहतर बनाती रहती है. हाल के सालों में एलएसी और एलओसी पर कई बार ऐसी परिस्थितियां बनीं, जब सैनिकों का आमना-सामना हुआ, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका. 2020 में गलवान घाटी की घटना इसका बड़ा मिसाल है. ऐसे हालात में निहत्थे युद्ध (Hand-to-Hand Combat) की अहमियत और बढ़ जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 'आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन (अमर)' शुरू किया है.
यह एक Standardized Program है, जिसमें सैनिकों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है. इसका मकसद सैनिकों की हाथों से लड़ने की क्षमता, शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती को बढ़ाना है, ताकि वे हर परिस्थिति में दुश्मन का सामना कर सकें. इस ट्रेनिंग में सैनिकों ने कील और नुकीले डंडों जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया. ऐसे हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना ने खास ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है. इस प्रोग्राम का नाम एएमएआर है. इसमें पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट को आधुनिक युद्ध तकनीकों के साथ मिलाया गया है. इसका मकसद सैनिकों को ऐसे हथियारों के खिलाफ बचाव और सुरक्षा की कला सिखाना है.
एएमएआर एक अनोखा मेयारी निहत्था युद्ध अभ्यास है, जिसका मकसद मार्शल आर्ट्स को सभी सैनिकों के लिए एक 'अनिवार्य कौशल' बनाना है. इसे पुणे में मौजूद आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग शुरू किया और अब इसे सभी रिजनल्स यूनिट में खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू किया गया है. यह प्रोग्राम खतरों को तेजी से जवाब करने की तकनीकों पर जोर देता है. इसमें धारदार और तात्कालिक हथियारों का मुकाबला करना और ताकत, सजगता, अनुशासन तथा मानसिक दृढ़ता को बढ़ाना है. इस ट्रेनिंग में 26 से 64 मूव शामिल हैं, जो तेजी से हमले की बुनियादी तकनीकों को कवर करती हैं. 28 दिनों का यह कोर्स भर्ती होने वाले सैनिकों के ट्रेनिंग में अनिवार्य है और जो पहले से ही सेना में सेवा दे रहे हैं, उनके लिए भी 28 दिनों का यह ट्रेनिंग कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है.
19वीं इन्फैंट्री डिवीजन के तहत कश्मीर में एएमएआर नोड एक प्रमुख सुविधा है. यह 15वीं कोर (चिनार कोर) के सैनिकों को ट्रेन्ड करता है. 28 दिनों का गहन पाठ्यक्रम, ताइक्वांडो, जिउ-जित्सु, मुक्केबाजी और कराटे से ली गई संकर युद्ध प्रणालियों पर केंद्रित है. यह प्रशिक्षण वास्तविक युद्धक्षेत्र परिदृश्यों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें खेल-शैली के नियमों की तुलना में दुश्मन को ख़त्म करने को प्राथमिकता दी जाती है.
भारत भर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) और एलएसी के पास रणनीतिक महत्व के ऐसे ही केंद्र मौजूद हैं. सभी रंगरूट निहत्थे युद्ध प्रशिक्षण से गुजरते हैं, जिसमें नंगे हाथों से मारने, लाइव निरस्त्रीकरण अभ्यास और दर्द प्रतिरोध पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. यह ट्रेनिंग अस्थिर सीमाओं पर परिचालन तत्परता के लिए अहम है और आधुनिक युद्ध के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है.
