1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स, यूजर्स ने जमकर की तारीफ, बोले-पाकिस्तानियों क्या तुम्हारा फील्ड मार्शल ये कर सकता है?

Indian Army Chief General Upendra Dwivedi: दिल्ली कैंट में भारतीय सेना की तरफ से ओयोजित शौर्य वीर रन फॉर इंडिया मैराथन के दौरान एक बड़ा दिल छूने वाला पल दिखा. इस मैराथन को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर आरंभ किया. इतना ही नहीं उन्होंने इस दौरान दिव्यांग बच्चे के साथ पुश-अप्स भी लगाए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाकर उनका हौंसला बढ़ाया.

यूजर्स ने मुनीर को घसीटा

इस पूरे भावुक और दिल को छू लेने वाले पल का वीडियो थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल हो रहे वीडियो को देख यूजर्स ने जनरल द्विवेदी को सच्चा हीरो बताते हुए लड़के की भी तारीफ की है. एक यूजर्स ने तो सेना प्रमुख को मिसाल कायम करने वाला कहते हुए उनसे असली प्रेरणा मिलने की बात भी कही.एक यूजर ने तो इसे पाकिस्तानी सेना प्रमुख से जोड़ते हुए तंज कस दिया कि क्या मुनीर भी ऐसे पुश-अप्स लगा सकते हैं.

दिव्यांग के साथ लगाए पुश-अप्स

शनिवार को दिल्ली छावनी में 79 वें शौर्य दिवस पर आयोजन के दौरान जब एक दिव्यांग बालक पुश-अप्स लगा रहा था तो उसका हौंसला बढ़ाने के लिए सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी पहुंचे और उन्होंने भी बच्चे के साथ पुश-अप्स लगाने शुरू कर दिए. सेना प्रमुख की तरफ से बच्चे का बढ़ाते हुए देख मौजूद जनता ने भारत माता की जय के जमकर नारे भी लगाए. मैराथन के लिए पहुंचे लोगों का जनरल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में आधे से ज्यादा आम नागरिक शामिल हुए हैं, हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों के पहुंचने से हम मैराथन का पंजीकरण भी रोकना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

Army Chief does pushups to lift the morale of a Specially-abled Child pic.twitter.com/KSD1hWrVnn — Professor (@Masterji_UPWale) October 26, 2025

21 जगहों पर हुआ आयोजन

पूरे भारत में रन फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजित भारतीय सेना के शौर्य की याद में किया गया था. दिल्ली कैंट सहित रन फॉर इंडिया देश में 21 जगह पर आयोजित किया गया, जिसमें देश की सेवारत कर रहे जवान, रिटायर्ड सैनिक और उनके परिवार समेत लगभग 35 हजार लोगों ने भाग लिया. इस दौरान मैराथन में चार श्रेणियां बनाई गई थी, इसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अलावा 5 और 3 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी.