'ड्रोन जनरल' की विदाई: 30 जून को रिटायर हो रहे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी; 2 साल में जनरल ने कैसे पारंपरिक सेना को बनाया फ्यूचर रेडी?

General Upendra Dwivedi: भारतीय सैन्य इतिहास में 30 जून 2026 की तारीख एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में दर्ज होने जा रही है. इस दिन थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं. भारतीय सेना का नियम रहा है कि हर सेना प्रमुख अपने छोटे या लंबे कार्यकाल में संगठन को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है, नीतियां बनाता है और विदा हो जाता है. लेकिन कुछ नेतृत्व ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ कागजी फाइलों या मुख्यालयों के आदेशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे पूरी सैन्य व्यवस्था की बुनियादी सोच को ही जड़ से बदल देते हैं.
जनरल उपेंद्र द्विवेदी जब आर्मी चीफ की कुर्सी छोड़ेंगे, तो सेना के भीतर लोग उन्हें सिर्फ एक पूर्व प्रमुख के रूप में याद नहीं रखेंगे. उनके काम और विजन ने उन्हें एक ऐसा ऐतिहासिक खिताब दिया है जो हमेशा अमर रहेगा 'ड्रोन जनरल'. यह टाइटल कोई महज 'कूल' लगने वाली हेडलाइन या जुमला नहीं है, बल्कि पिछले दो सालों में भारतीय सरहदों पर हुए असली और पथप्रदर्शक बदलाव का नतीजा है.
इस कहानी की गहराई और जनरल द्विवेदी के विजन को समझने के लिए हमें दो साल पीछे यानी साल 2024 में जाना होगा. जब जनरल द्विवेदी ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, तब सेना के पास ड्रोन तकनीक जरूर थी, लेकिन वे बेहद सीमित और गिनती के ड्रोन थे. उन ड्रोनों का काम भी सिर्फ एक दायरे में बंधा हुआ था. जैसे सरहद पार थोड़ी-बहुत निगरानी कर लेना. लेकिन आज, उनके रिटायरमेंट के वक्त भारतीय सेना की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है.
वर्तमान में सेना के एक्टिव बेड़े में 50 हजार से ज्यादा हाईटेक ड्रोन शामिल हो चुके हैं. सबसे खास बात यह है कि यह रफ्तार यहीं रुकने वाली नहीं है; सैन्य मुख्यालय ने अगले कुछ ही सालों में इस आंकड़े को दोगुना (1 लाख से पार) करने का एक अचूक और विस्तृत मास्टर प्लान पहले ही तैयार कर लिया है.
भारतीय सेना जैसी परंपराओं और कड़े अनुशासनों से बंधी संस्था में कोई भी नई टेक्नोलॉजी या बदलाव लाना सबसे जटिल काम माना जाता है. पुराने स्थापित तरीके, पुरानी युद्ध नीतियां और किसी भी बड़े तकनीकी बदलाव के प्रति एक स्वाभाविक हिचक हर बड़े संस्थान में देखने को मिलती है. जनरल द्विवेदी की सबसे बड़ी कामयाबी शायद यही रही कि उन्होंने सेना के भीतर की इस हिचक और कड़े ढर्रे को पूरी तरह से तोड़ दिया. उन्होंने जवानों और बड़े अधिकारियों दोनों को यह यकीन दिलाया कि नई तकनीक अपनाना हमारी महान सैन्य परंपराओं से दूर जाना नहीं है, बल्कि बदलते दौर में देश की हिफाजत करने का सबसे अचूक और भरोसेमंद रास्ता है.
सेना में समय-समय पर नई मशीनें या हथियार आते रहे हैं, लेकिन जनरल द्विवेदी की रणनीति बिल्कुल जुदा थी. उन्होंने शुरुआत महंगे हथियारों की खरीद से नहीं, बल्कि जवानों की 'सोच' बदलने से की. उनका एक साफ और कड़ा सिद्धांत था- जब तक देश का हर एक जवान (सिर्फ बड़े अफसर ही नहीं, बल्कि सबसे अग्रिम मोर्चे पर तैनात सबसे निचले स्तर का सिपाही भी) नई तकनीक को अपनी रोजमर्रा की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक सिर्फ अरबों रुपये की मशीनें खरीदकर गोदामों में भरने से जंग नहीं जीती जा सकती.
इसी कूटनीतिक सोच का नतीजा है कि आज देश भर की महत्वपूर्ण छावनियों में 25 से ज्यादा अत्याधुनिक 'ड्रोन और काउंटर-ड्रोन हब' काम कर रहे हैं. इन सेंटर्स पर भारतीय जवान सिर्फ ड्रोन उड़ाना या उसकी प्रोग्रामिंग करना नहीं सीख रहे हैं, बल्कि वे ये भी सीख रहे हैं कि अगर दुश्मन का कोई आत्मघाती ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे तो उसे कैसे ट्रैक करें, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे हैक करें और उसे हवा में ही कैसे मार गिराएं.
जनरल द्विवेदी के दौर में ड्रोन अब सिर्फ दूरबीन की तरह निगरानी करने का टूल नहीं रहा; बल्कि दुश्मन का सटीक टारगेट तय करना, उस पर लेजर गाइडेंस से हथियार गिराना, अचूक पिन-पॉइंट हमला करना और दुश्मन के खेमे की इलेक्ट्रॉनिक हलचल को पल भर में पकड़ लेना. यह सब अब एक ही सिंगल मशीन के जिम्मे आ गया है.
इस बड़े तकनीकी बदलाव के साथ ही जनरल द्विवेदी ने सेना के भीतर नई लड़ाकू यूनिट्स की एक पूरी नई फौज खड़ी कर दी है. आज सेना के पास भैरव बटालियन, अशनि प्लाटून, रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड, शक्तिबाण रेजीमेंट और दिव्यास्त्र बैटरियां मौजूद हैं. इन यूनिट्स के नाम भले ही अलग-अलग विंग्स के हिसाब से रखे गए हों, लेकिन इनका मूल मकसद सिर्फ एक है. सेना के हर हथियार सिस्टम को एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल नेटवर्क में पिरो देना. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि युद्ध की स्थिति में कमांडर को फैसला लेने में एक सेकंड की भी देरी नहीं होगी. आधुनिक जंग का नियम साफ है कि मैदान में जीत अब सिर्फ भारी हथियारों से नहीं, बल्कि उसकी होगी जो दुश्मन से सबसे तेज सोचेगा और सबसे पहले सटीक वार करेगा.
किसी भी सैन्य रणनीति की असली परीक्षा कागजों या प्रेजेंटेशन में नहीं, बल्कि सीधे युद्ध के मैदान में होती है. जनरल द्विवेदी के कार्यकाल के दौरान हुआ 'ऑपरेशन सिंदूर' इसी कठिन परीक्षा का लाइव उदाहरण था. इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की दो साल की यह डिजिटल मेहनत सिर्फ कागजी दावों तक सीमित नहीं थी.
रियल-टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस, घातक ड्रोन्स, लोइटरिंग म्यूनिशन (घाती ड्रोन जो हवा में रहकर शिकार ढूंढते हैं) और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तालमेल अलग-अलग रेजिमेंट्स के बीच इतनी सफाई और सटीकता से चला कि वैश्विक सैन्य जानकार इसे भारतीय सेना का एक बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' मान रहे हैं. अगर भविष्य में भारत का किसी पड़ोसी देश के साथ कोई सीमित लेकिन तीव्र संघर्ष होता है, तो 'ऑपरेशन सिंदूर' का यही मॉडल हमारी रक्षा रणनीति की मुख्य रीढ़ बनेगा.
लद्दाख की जमा देने वाली बर्फबारी और चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर बना लगातार तनाव भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला साबित हुआ. जनरल द्विवेदी के निर्देश पर पूर्वी लद्दाख के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार नई तकनीकों का लाइव टेस्ट किया गया.
नतीजा यह हुआ कि वहां का पूरा सर्विलांस ग्रिड मजबूत हो गया. शून्य से नीचे के तापमान में जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल था, वहां ड्रोन की चौबीसों घंटे तैनाती कर दी गई. यहां तक कि बर्फीली चोटियों पर तैनात जवानों तक राशन, दवाइयां और भारी गोला-बारूद पहुंचाने का पूरा पारंपरिक तरीका बदल दिया गया और यह काम लॉजिस्टिक ड्रोन्स को सौंप दिया गया. बॉर्डर पर अब सिर्फ यह नहीं गिना जाता कि मोर्चे पर कितने जवान बंदूक लेकर खड़े हैं, बल्कि अब पैमाना यह है कि कौन सी सेना दुश्मन की हलचल को पहले पकड़ती है और कौन पहले रिएक्ट करती है.
ड्रोन जनरल की दूरदर्शिता सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा फोकस 'मेड इन इंडिया' पर था. उन्हें बखूबी अंदाजा था कि अगर देश को लंबी जंग लड़नी है, तो विदेशी देशों पर निर्भर रहकर कभी नहीं जीता जा सकता. इसलिए उन्होंने भारतीय प्राइवेट डिफेंस कंपनियों, नए-नए टेक स्टार्टअप्स, छोटे-मझोले उद्योगों (MSMEs), सरकारी रिसर्च संस्थानों (DRDO) और रक्षा वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने के लिए सेना के दरवाजे खोल दिए.
इसी का नतीजा है कि आज जवानों की हाई-टेक यूनिफॉर्म से लेकर आधुनिक गोला-बारूद, असॉल्ट राइफल्स और घातक ड्रोन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से देश के भीतर ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर हो रहा है. इस स्वदेशीकरण का सीधा कूटनीतिक मतलब ये है कि अगर भविष्य में कभी पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो भारत को विदेशी सप्लाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और न ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों या सप्लाई चेन टूटने का कोई डर सताएगा.
इसके साथ ही जनरल द्विवेदी ने सेना और सिविल रिसोर्स के बीच भी एक बेहतरीन पुल बनाया. दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों में रसद पहुंचाने के लिए सिविल एविएशन का नेटवर्क इस्तेमाल किया गया, ताकि सेना के मुख्य लड़ाकू हेलीकॉप्टर और कार्गो एयरक्राफ्ट हमेशा युद्धक ऑपरेशन्स के लिए पूरी तरह फ्री और मुस्तैद रहें। बॉर्डर एरिया में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़कें और संचार नेटवर्क) भी तैयार किया गया है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना और स्थानीय नागरिक दोनों कर सकें, जिससे देश की सुरक्षा और सीमावर्ती विकास दोनों को एक साथ नई ताकत मिली है.
कुल मिलाकर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सिर्फ 'ड्रोन जनरल' के एक सीमित दायरे में बांधना उनके व्यापक और दूरगामी योगदान को छोटा कर देने जैसा होगा. उनका असली और सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय सेना को उस आने वाले डरावने और आधुनिक दौर के लिए पूरी तरह तैयार और लैस कर दिया है जिसकी शुरुआत अभी वैश्विक स्तर पर हो रही है. आज की दुनिया में जंग सिर्फ जमीनी बॉर्डर या ट्रेंच में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि अब असली लड़ाई साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, उपग्रहों और आसमान के अदृश्य नेटवर्क में लड़ी जा रही है.
30 जून को कमान संभालने वाले आने वाले नए आर्मी चीफ को जनरल द्विवेदी की बनाई हुई एक बेहद मजबूत, आधुनिक और डिजिटल नींव मिलने जा रही है, जिस पर आगे बढ़ना उनके लिए काफी सुगम होगा. भारतीय सैन्य इतिहास जब भी पलटकर साल 2024 से 2026 के इस कालखंड को देखेगा, तो इसे उस ऐतिहासिक मोड़ के रूप में याद किया जाएगा जब भारतीय सेना ने अपनी पुरानी पारंपरिक युद्ध शैलियों से आगे बढ़कर आधुनिक, तकनीक-आधारित और नेटवर्क-सेंट्रिक जंग की तरफ एक निर्णायक और कभी न रुकने वाला कदम उठाया था, और इस ऐतिहासिक सैन्य क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे जनरल उपेंद्र द्विवेदी.