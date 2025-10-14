'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख, 51 मिशनों में भेजे 3 लाख भारतीय सैनिक

UN Nations Troop Contributing Countries: भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में आज आयोजित संयुक्त राष्ट्र शांति सेना योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में भारतीय सैनिकों को लेकर बातचीत की.
UN peacekeeping force contributors: नई दिल्ली में आज आयोजित संयुक्त राष्ट्र शांति सेना योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे. इस दौरान जनरल ने दुनियाभर में चल रहे संघर्षों में भारतीय सैनिकों के अहम योगदान की बात कही. उन्होंने वैश्विक शांति के लिए भारत की भूमिका को भी रेखांकित किया.
जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने सम्मेलन में वैश्विक शांति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां, हाइब्रिड युद्ध, गैर-राज्यीय तत्वों की भूमिका और दुष्प्रचार जैसे कारक पारंपरिक युद्ध और शांति के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि भारत अब तक 51 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में लगभग 3 लाख सैनिकों (पुरुष और महिलाएं) भेज चुका है. उन्होंने बताया कि कोरिया (1950) और कांगो (1960) से लेकर आज 11 में से 9 चल रहे मिशनों में भारत की सक्रिय उपस्थिति है. जनरल ने कहा कि भारत न केवल सैनिक भेजने वाला देश है, बल्कि अनुभव साझा करने में भी अग्रणी है. नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां अनेक देशों के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं.
जनरल ने कहा,' भारत में इस सम्मेलन का आयोजन भारत की उस भावना का प्रतीक है, जिसे हम वसुधैव कुटुम्बकम् और विश्व बंधु के रूप में मानते हैं. विश्व एक परिवार है और भारत सबका मित्र.' थल सेना प्रमुख ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज शांति स्थापना अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है. उन्होंने कहा कि आज का शांति सैनिक केवल सुरक्षा प्रदाता नहीं है, बल्कि राजनयिक, तकनीकी विशेषज्ञ, समाज निर्माता और कभी-कभी संघर्ष क्षेत्रों में सूचना का एकमात्र माध्यम भी बन जाता है.
उन्होंने ब्लू हेलमेट्स पहनने वाले शांति सैनिकों के लिए कहा,' ब्लू हेलमेट्स वास्तव में वह 'गोंद' हैं जो मिशन को एकजुट रखती है.' जनरल द्विवेदी ने कहा कि भविष्य के शांति अभियानों के लिए हमें नवोन्मेषी सोच और व्यावहारिक अनुकूलन की आवश्यकता है. सेना प्रमुख ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए धन की कमी को ध्यान में रखते हुए अब कम सैनिकों और अधिक तकनीकी सहयोग के साथ मिशन संचालित करने होंगे. शांति स्थापना अब केवल सशस्त्र उपस्थिति तक सीमित न रहकर, निवारक कूटनीति और दीर्घकालिक शांति निर्माण की दिशा में आगे बढ़नी चाहिए.
उन्होंने पश्चिम अफ्रीकी कहावत का उल्लेख करते हुए बोलो,' धीरे बोलो और बड़ा डंडा साथ रखो, तुम दूर तक जाओगे.' सेनाध्यक्ष ने कहा कि कुछ मिशन जिनकी जटिलता बढ़ गई है, उनके लिए सीमित अवधि हेतु दोनों अध्यायों के बीच इंटरचेंजएबिलिटी (लचीलापन) की आवश्यकता है. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के यू1 से यू9 कार्यालयों के कार्यों का सुधार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना आवश्यक है. उन्होंने बल दिया कि आधुनिक तकनीक, तीव्र तैनाती क्षमता और आपसी इंटरऑपरेबिलिटी (संगतता) को बढ़ाना अब समय की मांग है. उन्होंने कहा,' संयुक्त प्रशिक्षण, संसाधनों का बुद्धिमान उपयोग और साझी योजना ही शांति अभियानों को दीर्घकालिक स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं.' (इनपुट- IANS)
सम्मेलन का उद्देश्य शांति अभियानों के दौरान आने वाली चुनौतियों, बदलते खतरों, सामरिक सहयोग, निर्णय लेने में सबकी भागीदारी और तकनीक-प्रशिक्षण पर चर्चा करना है.
32 देशों के सैन्य अधिकारी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं.
