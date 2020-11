देश की सीमा पर बड़ा खतरा, घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी: सेना प्रमुख

नई दिल्लीः भारतीय सेना के प्रमुख आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे (Indian Army Chief General MM Naravane) ने शनिवार (28 नवंबर) को चेतावनी दी है देश की सीमा पर आतंकियों का खतरा मंढरा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) जम्मू-कश्मीर में सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं.

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, 'हमारी पश्चिमी सीमाओं पर मौजूदा हालात में आतंकवाद अभी भी गंभीर खतरा बना हुआ है, कई कोशिशों के बावजूद इसमें कमी नहीं आ रही है. नियंत्रण रेखा (LoC) पर आतंकियों के लांच पैड हैं और आतंकी सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं.'

With the ongoing situation on our western borders, terrorism continues to be a serious threat, and that is not abating in spite of all efforts made. Terrorists making desperate attempts to infiltrate into J&K to disrupt normal democratic processes: Army Chief General MM Naravane pic.twitter.com/NCLoOw4IOl

— ANI (@ANI) November 28, 2020