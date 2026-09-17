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आसमान में खुला पैराशूट और बना इतिहास... पहली बार हैंडलर संग कॉम्बैट डॉग ने लगाई छलांग; ये वाली टैंडम जंप देख होगा गर्व

भारतीय सेना ने एयरबोर्न कॉम्बैट ट्रेनिंग में एक शानदार एक्सरसाइज की है. सेना के सूर्य कमांड के एक पैराट्रूपर ने बेहट ड्रॉप जोन के ऊपर डॉग हैंडलर और उसके ट्रेंड कॉम्बैट डॉग के साथ टैंडम पैराशूट जंप किया. इसका एक वीडियो भी सेना की ओर से जारी किया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 17, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:27 PM IST
आसमान में खुला पैराशूट और बना इतिहास... पहली बार हैंडलर संग कॉम्बैट डॉग ने लगाई छलांग; ये वाली टैंडम जंप देख होगा गर्व

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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