/आसमान में खुला पैराशूट और बना इतिहास... पहली बार हैंडलर संग कॉम्बैट डॉग ने लगाई छलांग; ये वाली टैंडम जंप देख होगा गर्व

भारत सेना के खाते में एक अनोखा एयरबर्न अभ्यास का अध्याय जुड़ा है. इस एयरबर्न में एक कॉम्बैट डॉग ने अपने हैंडलर और एक पैराट्रूपर के साथ पैराशूट किया. जानकारी दें कि यह जंप भारत के बेहट ड्रॉप जोन में की गई. इस अभ्यास का वीडियो भी जारी किया है, जिसको सेना के सूर्य कमांड ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.
दरअसल, यह डॉग हैंडलर और उसके कॉम्बैट डॉग के साथ टैंडेम डिसेंट के शुरुआती उदाहरणों में एक है. अभ्यास के दौरान पैराट्रूपर, डॉग हैंडलर और कॉम्बैट डॉग ने एक साथ पैराशूट से जंप का अभ्यास किया. बताया जाता है कि टीम के पास पूरा कॉम्बैट लोड भी दिया गया.
सेना की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि यह अभ्यास पहले किए गए फ्री-फॉल जंप पर आधारित था. बता दें कि कॉम्बैट डॉग को हवाई ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है. इसका असली उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थियों में सैनिकों के साथ उसकी तैनातीन की क्षमता को बढ़ाना है.
सेना के सूर्य कमांड की ओर से इस अभ्यास को भरोसे के साथ टीम वर्क का एक अच्छा उदाहरण बताया गया. बताया जाता है कि सेना में सैनिक और कॉम्बैट डॉग के बीच तालमेल ऐसे अभियानों के लिए काफी अहम होता है.
#WATCH | In a remarkable display of courage, precision, and combat readiness, a paratrooper of Surya Warrior undertook a tandem parachute jump over Behat DZ with a dog handler and his combat canine, carrying a full combat load. The jump is believed to be among the first… pic.twitter.com/0uLrHk6HTM
— ANI (@ANI) September 16, 2026
गौर करने वाली बात है कि भारतीय सेना में प्रशिक्षित कुत्तों का लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है. बता दें कि वे कई प्रकार केऑपरेशन के दौरान सेना के सैनिकों की मदद करते हैं. इन ऑपरेशंस में ट्रैकिंग, तलाशी और विस्फोटक पदार्थों की पहचान जैसे काम शामिल हैं.
आपको जानना चाहिए कि कॉम्बैट डॉग अपनी सूंघने की क्षमता के लिए काफी खास होते हैं. कई बार वे मुश्किल इलाकों में संदिग्ध लोगों या गतिविधियों का पता लगाने में मदद करते हैं. ऐसे कई स्थानों पर तलाशी के लिए इन डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है. जहां सैनिकों के सीधे जाने का रास्ता जोखिम भरा हो.
इन सबके बीच सेना के अभ्यास में कॉम्बैट डॉग की भूमिका का एक नया अध्याय सामने आया है. अब उन्हें जमीन पर होने वाले ऑपरेशन के साथ-सात एयरबर्न मिशन के लिए भी तैयार किया जा रहा है. आपको बता दें के पैराट्रूपर ऐसे इलाकों में उतर सकते हैं, जहां पर सामान्य रास्तों से पहुंचना मुश्किल होता है. इस प्रशिक्षण के बाद कॉम्बैट डॉग के साथ हो, तो जमीन पर पहुंचने के बाद तलाशी और ट्रैकिंग जैसे कामों में आसानी से मदद मिल सकती है.
सेना की ओर से एक बयान में कहा गया कि यह अभ्यास कई मायनों में खास है. सेना के अनुसार, अभ्यास एयरबर्न सैनिकों और सैन्य कुत्तों की क्षमताओं का एक साथ इस्तेमाल करने की दिशा में एक खास कदम है. आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर कठिन इलाकों में होने वाले अभियानों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा.