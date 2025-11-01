आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस, आर्मी ने की बड़ी तैयारी

Vayu samanvay II: राजस्थान में भारतीय सेना ने ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीक के इस्तेमाल को लेकर अपनी ताकत दिखाते हुए एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया. भारतीय सेना की तरफ से यह अभ्यास 'वायु समन्वय II' नाम से 28 और 29 अक्टूबर को दक्षिणी कमान के नेतृत्व में रेगिस्तानी इलाकों में आयोजित किया गया. 'वायु समन्वय II' अभियान के तहत अभ्यास कर भारतीय सेना ने दिखाया कि अब वो ड्रोन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और नई तकनीक के साथ किसी भी हवाई खतरे से निपट सकते हैं.

राजस्थान का मौसम बना चुनौती

दो दिन तक चले इस अभ्यास में हवाई और जमीनी संसाधनों को मिलाकर भारतीय सेना ने दिखाया कि आधुनिक तकनीक के साथ कैसे काम कर सकती है. सेना की तरफ से किए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ड्रोन हमलों से निपटने की रणनीति बनाना और उसका परीक्षण करना था. दूसरी ओर राजस्थान के गर्मी भरे मौसम और रेगिस्तानी इलाकों ने इस अभ्यास को असली युद्ध हालात में बदल दिया था.

आत्मनिर्भर भारत

इस अभ्यास सत्र के दौरान सेना ने स्वदेशी ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और लेजर आधारित काउंटर सिस्टम और बिना पायलट वाले विमानों का इस्तेमाल भी किया. इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल इस अभ्यास में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है. इतना ही नहीं इस अभ्यास में भारतीय सैनिकों ने ड्रोन स्वार्म हमले, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और दुश्मन ड्रोन को गिराने के लिए सभी तरह की प्रैक्टिस की है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'अब मैं खुद से प्यार करती हूं', 49 साल की हसीना ने 'कूल' बनने के लिए 6 महीने ली इंग्लिश क्लासेस, छोड़ी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोच

ड्रोन हमलों पर काउंटर

राजस्थान के रेतीले इलाके में किए गए इस अभ्यास से भारतीय सेना की ड्रोन युद्ध क्षमता और आत्मनिर्भरता दोनों का प्रदर्शन भी हुआ. मौजूदा दौर में पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर लगातार बढ़ रही ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं के मध्यनजर ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है. दक्षिणी कमान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की तरफ से सेना के जवानों की इस अभ्यास के लिए सरहाना भी की है. उन्होंने कहा' सेना को भविष्य के युद्धों में ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी'.