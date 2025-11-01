Advertisement
trendingNow12984400
Hindi Newsदेश

आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस, आर्मी ने की बड़ी तैयारी

Indian Army: वायु समन्वय II'  नाम से 28 और 29 अक्टूबर को दक्षिणी कमान के नेतृत्व में रेगिस्तानी इलाकों में आयोजित किया गया. 'वायु समन्वय II' अभियान के तहत अभ्यास कर भारतीय सेना ने दिखाया कि अब वो ड्रोन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस, आर्मी ने की बड़ी तैयारी

Vayu samanvay II: राजस्थान में भारतीय सेना ने ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीक के इस्तेमाल को लेकर अपनी ताकत दिखाते हुए एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया. भारतीय सेना की तरफ से यह अभ्यास 'वायु समन्वय II'  नाम से 28 और 29 अक्टूबर को दक्षिणी कमान के नेतृत्व में रेगिस्तानी इलाकों में आयोजित किया गया. 'वायु समन्वय II' अभियान के तहत अभ्यास कर भारतीय सेना ने दिखाया कि अब वो ड्रोन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और नई तकनीक के साथ किसी भी हवाई खतरे से निपट सकते हैं.

राजस्थान का मौसम बना चुनौती 
दो दिन तक चले इस अभ्यास में हवाई और जमीनी संसाधनों को मिलाकर भारतीय सेना ने दिखाया कि आधुनिक तकनीक के साथ कैसे काम कर सकती है. सेना की तरफ से किए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ड्रोन हमलों से निपटने की रणनीति बनाना और उसका परीक्षण करना था. दूसरी ओर राजस्थान के गर्मी भरे मौसम और रेगिस्तानी इलाकों ने इस अभ्यास को असली युद्ध हालात में बदल दिया था.

आत्मनिर्भर भारत 
इस अभ्यास सत्र के दौरान सेना ने स्वदेशी ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और लेजर आधारित काउंटर सिस्टम और बिना पायलट वाले विमानों का इस्तेमाल भी किया. इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल इस अभ्यास में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है. इतना ही नहीं इस अभ्यास में भारतीय सैनिकों ने ड्रोन स्वार्म हमले, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और दुश्मन ड्रोन को गिराने के लिए सभी तरह की प्रैक्टिस की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'अब मैं खुद से प्यार करती हूं', 49 साल की हसीना ने 'कूल' बनने के लिए 6 महीने ली इंग्लिश क्लासेस, छोड़ी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोच

ड्रोन हमलों पर काउंटर 

राजस्थान के रेतीले इलाके में किए गए इस अभ्यास से भारतीय सेना की ड्रोन युद्ध क्षमता और आत्मनिर्भरता दोनों का प्रदर्शन भी हुआ. मौजूदा दौर में पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर लगातार बढ़ रही ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं के मध्यनजर ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है. दक्षिणी कमान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की तरफ से सेना के जवानों की इस अभ्यास  के लिए सरहाना भी की है. उन्होंने कहा' सेना को भविष्य के युद्धों में ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी'.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Indian Army

Trending news

बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था