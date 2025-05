आतंक का अड्डा तबाह, सीमा पर भारत ने दुश्मन के किले को मिनटों में धुआं धुआं कर दिया

India Pakistan Tension: भारत ने एलओसी के निकट आतंकवादियों के एक बड़े ठिकाने को उड़ा दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच चौकस भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के निकट घुसपैठ के लिए बनाए गए एक और आतंकी ठिकाने को विस्फोट से उड़ा दिया है. जम्मू-कश्मीर और पंजाब की कई लोकेशन पर आठ-नौ मई को पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है. आतंकियों के ये लांचपैड पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा के करीब बनाए जाते हैं. इन्हें भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने और फिर उन्हें अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन भारत न केवल अब आतंकियों के अड्डों को सीधे निशाना बना रहा है, साथ ही पाकिस्तानी सेना की ओर से किए हमले के जवाब में ऐसी कार्रवाई कर रहा है, जिससे पड़ोसी मुल्क में दहशत छा गई है.

#OperationSindoor | Indian Army posts on 'X': "Indian Army Pulverises Terrorist Launchpads. As a response to Pakistan's misadventures of attempted drone strikes on the night of 08 and 09 May 2025 in multiple cities of Jammu & Kashmir and Punjab, the #Indian Army conducted a… pic.twitter.com/sqxouVbzOE

— ANI (@ANI) May 10, 2025