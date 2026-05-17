पहले अग्नि फिर बैलिस्टिक और अब... लगातार मिसाइल परीक्षणों से ड्रैगन और पाकिस्तान के उड़े होश!

मई 2026 का पहला सप्ताह दुनिया के लिए मिसाइल ताकत की नई तस्वीर लेकर आया. एक तरफ ईरान युद्ध ने दिखा दिया कि आधुनिक दौर में लंबी दूरी से सटीक हमला करने की क्षमता कितनी निर्णायक हो सकती है, तो दूसरी तरफ भारत ने भी चुपचाप अपनी मिसाइल ताकत का प्रदर्शन किया. न कोई बड़ा भाषण हुआ, न कोई भव्य घोषणा. लेकिन 1 मई से 10 मई के बीच हुए कई मिसाइल और रॉकेट परीक्षणों ने साफ संकेत दे दिया कि भारत अपनी सैन्य तकनीक को तेजी से अगले स्तर पर ले जा रहा है. भारत के इन सफल परीक्षणों से उसके दुश्मनों को अब सतर्क रहने की जरूरत होगी.

इन दस दिनों में भारत ने कई अहम परीक्षण किए. करीब 1 मई को लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण हुआ. 7 मई को TARA यानी टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑग्मेंटेशन हथियार की पहली उड़ान सफल रही. इसके अगले दिन 8 मई को MIRV तकनीक से लैस एडवांस अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया और 9 मई को स्क्रैमजेट इंजन का लंबी अवधि तक सफल परीक्षण हुआ. नाम भले ही बेहद तकनीकी लगें, लेकिन इनका मतलब काफी सीधा है. भारत भविष्य की जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है. ईरान युद्ध ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि जिस देश के पास सबसे दूर तक और सबसे सटीक वार करने की क्षमता होगी, रणनीतिक बढ़त उसी के पास रहेगी. ऐसे में भारत के नए सफल प्रयोगों से उसके पड़ोसी मुल्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

दो परमाणु संपन्न पड़ोसी मुल्कों के बीच ये कोई नई सीख नहीं

भारत के लिए यह कोई नई सीख नहीं है. पाकिस्तान और चीन जैसे दो परमाणु ताकत वाले पड़ोसियों के बीच रहते हुए भारत दशकों से अपनी मिसाइल क्षमता मजबूत करता आया है. आज भारत के पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जबकि अग्नि मिसाइल सीरीज देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ मानी जाती है. मई में हुए ये परीक्षण दरअसल भारत की मौजूदा ताकत और भविष्य की सैन्य रणनीति दोनों की झलक थे.

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LR-AShM: भारत का नया ‘एयरक्राफ्ट कैरियर किलर’ मिसाइल सिस्टम

भारत ने हाल ही में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने करीब 1 मई के आसपास लॉन्ग रेंज एंटी-शिप मिसाइल यानी LR-AShM का सफल परीक्षण किया. हालांकि सरकार की ओर से इस टेस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसे भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) द्वारा विकसित यह मिसाइल लगभग 1500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है, जो आवाज की गति से करीब 10 गुना तक बताई जा रही है. यह मिसाइल ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से भी एक कदम आगे मानी जा रही है. जहां ब्रह्मोस की गति मैक 2 से 3 के बीच है, वहीं LR-AShM उससे कहीं अधिक तेज है. हालांकि इसे पूरी तरह हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा.

TARA: ‘डंब बम’ को स्मार्ट हथियार बनाने वाली भारतीय तकनीक

जहां LR-AShM जैसी मिसाइलें अपनी गति और मारक क्षमता से चर्चा में हैं, वहीं DRDO की एक और तकनीक TARA भी चुपचाप भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने में जुटी है.

TARA यानी Tactical Advanced Range Augmentation एक मॉड्यूलर प्रिसिजन और रेंज-एक्सटेंशन किट है. आसान भाषा में कहें तो यह साधारण ‘डंब बम’ को स्मार्ट और बेहद सटीक हथियार में बदल देती है. यह तकनीक बिना गाइडेंस वाले वारहेड को ऐसे सिस्टम में बदल देती है जो लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेद सके. इसे भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम माना जा रहा है. अगर साधारण उदाहरण से समझें तो TARA किसी सामान्य बम को आंख, पंख और छोटा दिमाग” देने जैसा काम करती है. यानी यह बम को दिशा पहचानने, लंबी दूरी तय करने और लक्ष्य पर सटीक हमला करने की क्षमता देती है.

बालाकोट एयरस्ट्राइक में किया था उपयोग

भारत का TARA सिस्टम इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. हालांकि यह कोई बिल्कुल नई तकनीक नहीं है. पश्चिमी देशों ने दशकों पहले ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी और भारतीय वायुसेना भी लंबे समय से इसका इस्तेमाल करती रही है. 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक में भारतीय लड़ाकू विमानों ने इजरायली SPICE किट का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. लेकिन TARA की खासियत यह है कि भारत अब इस अहम तकनीक को स्वदेशी बना रहा है. इसका मतलब है कि विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता घटेगी और लागत भी कम होगी.

क्या है MIRV तकनीक?

MIRV का नाम सुनने में जटिल लग सकता है, लेकिन इसका सिद्धांत काफी सरल है. सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल एक वारहेड लेकर एक लक्ष्य पर हमला करती है. जबकि MIRV तकनीक वाली मिसाइल कई वारहेड लेकर चलती है. वायुमंडल से बाहर पहुंचने के बाद मिसाइल का पोस्ट-बूस्ट वाहन अलग-अलग री-एंट्री व्हीकल छोड़ता है और हर वारहेड अलग दिशा में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है. इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे हवा में एक पत्थर फेंकने और कंकड़ों से भरा गुब्बारा छोड़ने में फर्क. गुब्बारा ऊपर जाकर फटता है और कंकड़ अलग-अलग दिशाओं में गिरते हैं.

हॉलीवुड मूवीज में दिखी थी ऐसी मिसाइलों की झलक

भारत की परमाणु क्षमता वाली अग्नि मिसाइल सीरीज पहले से ही देश की रणनीतिक सुरक्षा का अहम हिस्सा रही है. अब MIRV तकनीक से लैस अग्नि मिसाइल भारत की मारक क्षमता को और मजबूत करेगी. हालांकि यह ऐसी ताकत है, जिसका इस्तेमाल भारत केवल प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए करना चाहता है. इन परीक्षणों में सबसे दिलचस्प परीक्षण स्क्रैमजेट इंजन का भी रहा. पहली नजर में यह सिर्फ एक इंजन टेस्ट लगता है, जो करीब 20 मिनट तक चला. लेकिन असल में यही परीक्षण भारत को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तकनीक की दिशा में आगे ले जा रहा है. यह वही तकनीक है, जैसी हॉलीवुड फिल्म Top Gun: Maverick में दिखाए गए काल्पनिक हाइपरसोनिक विमान में दिखाई गई थी. स्क्रैमजेट इंजन ऐसी मिसाइलों को वायुमंडल के भीतर Mach 5 यानी ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक रफ्तार पर उड़ान बनाए रखने में मदद करता है.

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