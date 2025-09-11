छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग, बदल जाएगा टेक्नोलॉजी से जंग का भविष्य?
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग, बदल जाएगा टेक्नोलॉजी से जंग का भविष्य?

Indian Army: भारतीय सेना ने 8 से 10 सितंबर तक सफलतापूर्वक अभ्यास सियोम प्रहार का आयोजन किया. इस एक्सरसाइज का मकसद मॉडर्न टेक्टिकल ऑपरेशंस में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेहर तरीके से इस्तेमाल करना था.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 11, 2025, 09:50 PM IST
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग, बदल जाएगा टेक्नोलॉजी से जंग का भविष्य?

Exercise Siyom Prahar: भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध में ड्रोन तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा अभ्यास किया. इस खास एक्सरसाइज का नाम सियॉम प्रहार था, जो 8 से 10 सितंबर तक चला. यह एक बड़ा फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज था. इस अभ्यास में युद्ध जैसे हालात बनाए गए और ड्रोन को युद्ध के मैदान में अलग‑अलग स्तरों पर इस्तेमाल करने की तैयारी की गई. यह अभ्यास सेना को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करने का एक अहम कदम है

अभ्यास का मकसद

रक्षा सूत्रों ने कहा, 'ड्रोन का इस्तेमाल लगातार निगरानी, युद्धभूमि की जानकारी जुटाने, टारगेट पहचानने और सटीक हमला करने तक बढ़ गया है. इससे युद्ध में सेना की ताकत और प्रभावशीलता बढ़ती है.' उन्होंने आगे कहा, 'इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भविष्य के युद्ध के लिए नई रणनीतियां, तकनीकें और प्रक्रियाएं (TTPs) तैयार करना और उन्हें आज़माना था.'

इस एक्सरसाइज के  दौरान ड्रोन की जानकारी को पारंपरिक हथियारों के साथ जोड़ने के नए तरीके विकसित किए गए. साथ ही, टारगेट को पहचान की प्रक्रिया को बेहतर बनाया गया और तेजी से फैसले लेने की क्षमता को मजबूत किया गया. अभ्यास ने यह भी दिखाया कि पारंपरिक युद्धक ताकत और नई तकनीकों का साथ में काम करना कितना जरूरी है, ताकि सेना हर स्थिति में तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई कर सके.

'एक्सरसाइज सियॉम प्रहार' 

एक्सरसाइज सियॉम प्रहार के माध्यम से भारतीय सेना ने यह साबित किया कि वह सैन्य तकनीक में सबसे आगे रहने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. अधिकारियों ने कहा, 'नई तकनीकों जैसे ड्रोन और आधुनिक उपकरणों को पारंपरिक युद्ध कौशल के साथ मिलाकर सेना हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है.'  इस एक्सरसाइज से ऑपरेशन को बेहतर तरीके से चलाने, ताकत बढ़ाने वाले साधनों और फ्यूचर में युद्ध की रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण सीख मिली है.

सबसे जरूरी बात यह रही कि इस एक्सरसाइज ने दिखा दिया कि सेना तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी ताकत और तैयारी को और मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वह हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहे.

