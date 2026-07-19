/LoC पर तड़ातड़ बरसीं गोलियां, सेना ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी कोशिश, आतंकियों के धरे रह गए मंसूबे

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर शुक्रवार देर रात उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब अग्रिम चौकियों पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी. हालात को देखते हुए सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी. सीमा पार से भी छोटे हथियारों से जवाबी गोलीबारी की गई, जिससे पूरे इलाके में करीब डेढ़ घंटे तक तनाव बना रहा.
अधिकारियों के अनुसार, यह घटना राजौरी के तारकुंडी (Tarkundi) फॉरवर्ड इलाके में रात लगभग 10 बजे हुई. सेना की चौकियों के सामने कुछ संदिग्ध लोगों की आवाजाही दिखाई देने पर जवानों ने एहतियातन फायरिंग की. इसके बाद दूसरी ओर से भी छोटे हथियारों से जवाबी फायरिंग हुई. यह सिलसिला करीब डेढ़ घंटे तक चलता रहा.
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है. सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है.
सेना को आशंका है कि संदिग्ध गतिविधि घुसपैठ की कोशिश से जुड़ी हो सकती है. इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए शनिवार सुबह पूरे इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया. जवान जंगलों और संवेदनशील इलाकों की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई घुसपैठिया भारतीय सीमा में दाखिल तो नहीं हुआ.
सीमा पर हाल के दिनों में बढ़ी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बल पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं. नियंत्रण रेखा के संवेदनशील इलाकों में निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि तलाशी अभियान पूरा होने के बाद ही स्थिति की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी.