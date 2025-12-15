देश सेवा में चौथी पीढ़ी... कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड

Advertisement
Lieutenant Sai Jadhav: कोल्हापुर की साई जाधव प्रतिष्ठित सशस्त्र बल संस्थान इंडियन मिलिट्री एकेडमी (Indian Military Academy) से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं. उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, उसने 93 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि एकेडमी की स्थापना के बाद से साई से पहले किसी भी महिला ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की थी.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:29 PM IST
Lieutenant Sai Jadhav News: 'मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है'...  इन पंक्तियों की ताजा मिसाल भारतीय सेना की इंडियन मिलिट्री अकाडमी में देखने को मिली. जहां 23 साल की लेफ्टिनेंट साई जाधव ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) से पास आउट होने वाली पहली महिला अफसर बनकर इतिहास रच दिया. साई अपने परिवार की चौथी पीढ़ी से आती हैं, जो भारतीय सेना में काम करते हुए भारत माता की सेवा कर रही हैं. भारत की बेटियां कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही हैं. दूर आसमान में फाइटर जेट उड़ाने से लेकर समंदर तक बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं. 

93 साल का रिकॉर्ड टूटा

साई की उनकी कमीशनिंग ने 93 साल का इंतजार खत्म कर दिया है. 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना के बाद से 67,000 से ज़्यादा ऑफिसर कैडेट पास आउट हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक भी महिला नहीं थी. लेकिन साई की मौजूदगी से मिली इस उपलब्धि ने अब एकेडमी का 93 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहानी को बदल दिया है. साई की कमीशनिंग से उनके परिवार की लंबे समय से चली आ रही सैन्य परंपरा भी आगे बढ़ी है.

ये भी पढ़ें- दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी

उनके परदादा ने ब्रिटिश सेना में सेवा की थी, उनके दादा इंडियन आर्मी में कमीशन अधिकारी थे, और उनके पिता संदीप जाधव आज भी सेवा कर रहे हैं. सेवा में शामिल होने के साथ ही, साई जाधव परिवार की चौथी पीढ़ी बन गई हैं जिसने वर्दी पहनी है. साई को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया है, जिससे वह IMA से इस बल में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, यह एक ऐसी पहचान है जो उन्हें उस शाखा में भी अलग बनाती है जिसमें पहले भी महिलाओं को शामिल किया गया है.

सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए खुल रहे नए रास्ते

आपको बताते चलें साई जाधव का इस क्षेत्र में प्रवेश विशेष अनुमति के जरिए हुआ. जिसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में छह महीने की कड़ी ट्रेनिंग ली. यह तैयारी पुरुष कैडेटों के साथ हुई, जिसमें सभी मानक और आवश्यकताएं नियमित कोर्स के बराबर पूरी की गईं. साई की शुरुआती शिक्षा-दीक्षा बेलगाम में शुरू हुई. ग्रेजुएशन के बाद नेशनल लेवल की परीक्षा पास करने के बाद साई के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का रास्ता खुला, जहां असेसमेंट के दौरान अच्छे परफॉर्मेंस से आईएमए में जगह मिली.

फिलहाल आठ महिला ऑफिसर कैडेट भारतीय सेना में ट्रेनिंग ले रही हैं, सभी नेशनल डिफेंस एकेडमी के 2022 के बैच से चुनी गईं.

