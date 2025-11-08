सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 1 मिनट 43 सेकेंड का ट्रेलर देख; कांप रहे देश के दुश्मन

Indian Army Future Ready video : भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी कर अपनी भावी युद्ध तैयारियों की झलक दिखाई है. 1 मिनट 43 सेकेंड का ये वीडियो 24 करोड़ पाकिस्तानियों की चिंता का सबब बन गया है.
India Vs Pakistan: भारतीय सेना की शाखा ADG PI - INDIAN ARMY ने आज अपना 'फ्यूचर रेडी' अवतार दिखाते हुए न सिर्फ पाकिस्तानी फौज के जनरलों और जवानों का कलेजा कंपाया है, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों का हाल गाजा में हमास जैसे आतंकवादियों से भी बुरा होने का ट्रेलर दिखा दिया है. एक मिनट 43 सेकेंड का ट्रेलर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है, वहीं 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों में दहशत बनकर बैठ गया है.
भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी कर अपनी भावी युद्ध तैयारियों की झलक दिखाई है. इस वीडियो में उन्नत हथियार प्रणालियों, ऑल-टेरेन वाहनों (all-terrain vehicles) और नेटवर्क-आधारित इंटेलिजेंट सिस्टम का प्रदर्शन किया गया है. यह 'फ्यूचर रेडी' बल, हाई-टेक उपकरणों से लैस होकर, भविष्य के जटिल युद्धक्षेत्रों के लिए अपनी तैयारी और परिचालन क्षमता को दर्शाता है.
यकीन मानिए ये वीडियो देखकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और तुर्किये तक बैठे भारत के दुश्मनों के कलेजे में सांप लोट गया होगा. भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर और बड़ी सेना है. ऐसे में भारत के बारे में बुरा सोचने वालों का अंत कितना भयानक और वीभत्स होगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.
Advanced weaponry, all terrain mobility, networked and intelligent...watch glimpses of a force gearing to be Future Ready. #IndianArmy pic.twitter.com/Hjyxw0lHTw
— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) November 8, 2025
सेना, बीएसएफ समेत देश के तमाम पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा रही है. वीकेंड यानी शनिवार की सुबह ही कुपवाड़ा जिले में दो घुसपैठियों को देखते ही निपटा दिया गया.
