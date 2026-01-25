Advertisement
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश

भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश

सेना के जवानों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है. इसके पहले शाम को सांबा सेक्टर में आसमान में ड्रोन दिखाई दिए थे. बीते एक - दो महीनों से आए दिन जम्मू-कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दे रहे हैं.   

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:00 AM IST
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश

पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है. आए दिन वो जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की कोशिश किया करते हैं. सेना के जवानों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है. इसके पहले शाम को सांबा सेक्टर में आसमान में ड्रोन दिखाई दिए थे. बीते एक - दो महीनों से आए दिन जम्मू-कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दे रहे हैं.   पूरे सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

 

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने रविवार देर रात एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया. सेना के सूत्रों के अनुसार, लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जिसे सतर्क जवानों ने समय रहते नाकाम कर दिया. सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध गतिविधि नजर आने के बाद BSF ने कार्रवाई की, जिसके दौरान घुसपैठिया मारा गया. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य घुसपैठिया क्षेत्र में मौजूद न हो.

यह भी पढ़ेंः 24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट

 

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

Jammu KashmirIndian Army

