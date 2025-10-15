Advertisement
Hindi Newsदेश

जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलने वाली है ये गेम चेंजर मिसाइल

Anti Drone Missile: भारतीय सेना ने ब्रिटेन की कंपनी थेल्स के साथ लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल (LMM) प्रणाली की खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा किया है. यह मिसाइल प्रणाली उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात की जा सकती है और लेजर बीम राइडिंग सिद्धांत पर काम करती है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:18 PM IST
Light Weight Modular Missile System: भारतीय सेना ने एक बड़ा रक्षा सौदा किया है. जानकारी के अनुसार, सेना की एयर डिफेंस कोर ने ब्रिटेन की कंपनी थेल्स के साथ लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल (LMM) प्रणाली की खरीद का करार किया है. बता दें, LMM एक हल्की और मानव-पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है जिसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तैनात किया जा सकता है. यह मिसाइल लेजर बीम राइडिंग सिद्धांत पर काम करती है और आधुनिक हवाई प्लेटफार्मों द्वारा की जाने वाली आक्रामक कार्रवाइयों के प्रति प्रतिरोधी है.

जानें क्यों खास है ये मिसाइल

लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल प्रणाली सभी प्रकार के विमानों, हेलीकॉप्टरों, यूएवी और यूसीएवी के विरुद्ध अत्यधिक प्रभावी है जिसमें कम आईआर सिग्नेचर वाले हवाई लक्ष्य भी शामिल हैं. ये मिसाइल सभी मौसमों में 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार कर सकती हैं. इस मिसाइल में उन्नत दृष्टि प्रणाली, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और वारहेड है जिसके कारण ये दुश्मनों की नाक में दम करने के लिए बहुत कारगर है. यह मिसाइल प्रणाली विशेष रूप से कीमती ड्रोन और यूएवी का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद खरीदी जा रही है.

जानकारी के अनुसार, इस मिसाइल सिस्टम को विभिन्न प्रकार की परिचालन भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जो हवा से सतह, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के रूप में कार्य करती है. यह बख्तरबंद वाहनों और नावों से लेकर हेलीकॉप्टरों और ड्रोन तक सभी खतरों का सामना कर सकती है. केवल 13 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल सिस्टम को विभिन्न मार्गदर्शन प्रणालियों और पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. इस मिसाइल प्रणाली की मार्गदर्शन प्रणाली एक लेजर बीम राइडर है, जो अत्यधिक सटीक है और आधुनिक हवाई लक्ष्यों द्वारा किए जाने वाले आक्रामक युद्धाभ्यासों के प्रति प्रतिरोधी है. एलएमएम को विभिन्न प्रणालियों से प्रक्षेपित किया जा सकता है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

