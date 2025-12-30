घुटनों पर आया आतंक का गढ़, ध्वस्त किए 9 आतंकी शिविर.... 2025 में ये थीं भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां

Advertisement
Indian Army Major Operations In 2025: भारतीय सेना ने इस साल 2025 में हासिल की गई कई प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें मुख्यतौर से ऑपरेशन सिंदूर शामिल था. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 30, 2025, 03:53 PM IST
Indian Army Operations In 2025: भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस साल 2025 में भारतीय सेना की ओर से हासिल की गई 10 प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए 'ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड डेटरेंस: ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025)' का जिक्र किया. इस दौरान सेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले और आतंकी लॉन्च पैड के ध्वस्त करने की जानकारी दी गई. 

आतंकी कैंप को किया नष्ट 

भारतीय सेना ने कहा,' सीमा पार स्थित 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया. भारतीय सेना ने 7 कैंप्स को निष्क्रियकर दिया. बचे 2 शिविरों को भारतीय वायु सेना ने नष्ट किया. पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल करके सैन्य और नागरिक संपत्तियों को निशाना बनाने का प्रयास किया. भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने सभी खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया, जिससे नुकसान और हताहतों को रोका जा सका.'  

ये भी पढ़ें- डल झील पर रंगीन शाम... महीनों की खामोशी के बाद घाटी में लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में हुआ विंटर फेस्टिवल का आयोजन  

पाकिस्तान ने किया युद्धविराम का अनुरोध 

अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आगे बताते हुए कहा,' भारतीय सेना के जमीनी हथियारों का उपयोग करके कंट्रोल लाइन के साथ स्थित 1 दर्जन से अधिक आतंकी लॉन्च पैड नष्ट कर दिए गए. इस दौरान भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से उनके पाकिस्तानी समकक्ष ने युद्धविराम का अनुरोध किया. इसके बाद गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी.'  

ये भी पढ़ें- DG ब्रह्मोस की नियुक्ति पर CAT का बड़ा फैसला, पद से हटने का दिया आदेश; कहा- यह कानून के अनुसार नहीं  

 

भारतीय सेना की अन्य उपलब्धियां

भारतीय सेना की ओर से दर्जनभर से अधिक आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त किए गए और घुसपैठ मार्ग बाधित किया गया. इसके अलावा सेना की ओर से ब्रह्मोस का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया गया. यह लंबी दूरी पर सटीक मार करता है. लंबी दूरे के रॉकेट पिनाका का भी सफल परीक्षण किया गया. भारतीय सेना में सभी 6 AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर शामिल किए गए. इंडियन आर्मी की नई यूनिट भैरव बटालियन और अशनि ड्रोन प्लाटून का गठन, UAV और लोइटर म्यूनिशन पर फोकस किया गया. गोला-बारूद में भी 91 प्रतिशत स्वदेशीकरण हासिल हुआ. इसके साथ ही लगभग 3000 आरपीए, स्वार्म, टेथर्ड, लॉजिस्टिक्स और कामिकाजे ड्रोन भी सेना ने शामिल किए. सैनिकों के लिए एज डेटा सेंटर स्थापित किया गया और इन-हाउस ऐप्स भी लॉन्च किए गए. इसके साथ ही भारतीय येना ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई समेत कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Indian Army

