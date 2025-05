7 मई, रात 1 बजकर 5 मिनट और पाकिस्तान की तबाही का मंजर, ऑपरेशन सिंदूर के वॉर रूम का दिखा नजारा; सामने आईं तस्वीरें

Operation Sindoor: भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया. भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित नौ आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर न सिर्फ आतंक के आकाओं की कमड़ तोड़ दी, बल्कि पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दी. पाकिस्तान के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद भारत ने पूरी दुनिया में अपनी सेना के शौर्य का लोहा मनवा लिया. हालांकि, इस एयरस्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाक से 11 एयरबेस और सैन्य ठिकानों को एक झटके में तबाह कर दिया. अब भारतीय सेना ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर की रात की कई तस्वीरें जारी की हैं.

तस्वीर में तीनों सेनाओं के चीफ कंट्रोल रूम में ऑपरेशन के हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं, जिसमें सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समेत टॉप सैन्य अधिकारी शामिल हैं.

