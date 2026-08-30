/चारों तक बर्फ, 18600 फीट की ऊंचाई...खतरनाक पहाड़ पर सेना के पायलटों ने दिखाया दम, मौत के मुंह से बचा लाए जिंदगी

इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना के 'फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स' ने अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' नुन कुन के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर एक साहसी रेस्क्यू मिशन में भारतीय सेना के एविएशन पायलटों ने एक घायल व्यक्ति को बेहद मुश्किल ढलान से सुरक्षित बाहर निकाला, जहां लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं थी और तेज हवाएं चल रही थीं. गैर-जरूरी सामान हटाकर और कम ईंधन लेकर हेलीकॉप्टर का वजन कम किया गया. इसके बाद पायलटों ने असाधारण सटीकता, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें ढलान को छूते हुए हेलीकॉप्टर के एक स्किड के साथ की गई मुश्किल लैंडिंग भी शामिल थी.'