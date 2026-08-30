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चारों तक बर्फ, 18600 फीट की ऊंचाई...खतरनाक पहाड़ पर सेना के पायलटों ने दिखाया दम, मौत के मुंह से बचा लाए जिंदगी

Indian Army Rescue Mission In 18600 Feet: भारतीय सेना के जवानों में बर्फीले पहाड़ पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर साहस का परिचय दिया है. सेना ने बिना किसी की परवाह किए एक मरीज को खड़ी ढलान से सुरक्षित बाहर निकाला.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 30, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:27 AM IST
चारों तक बर्फ, 18600 फीट की ऊंचाई...खतरनाक पहाड़ पर सेना के पायलटों ने दिखाया दम, मौत के मुंह से बचा लाए जिंदगी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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