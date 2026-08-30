/चारों तक बर्फ, 18600 फीट की ऊंचाई...खतरनाक पहाड़ पर सेना के पायलटों ने दिखाया दम, मौत के मुंह से बचा लाए जिंदगी

Indian Army Rescue Operation: भारतीय सेना के एविएशन पायलटों ने साहस का परिचय देते हुए शनिवार ( 29 अगस्त 2026) को नुन कुन पर्वत पर चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. आर्मी ने तेज हवाओं और खतरनाक भूभाग की परवाह किए बिना एक मरीज को पहाड़ी की खड़ी ढलान से सुरक्षित बाहर निकाला.
18,600 फीट की ऊंचाई पर तेज हवा चलने और बेहद कठिन पहाड़ी क्षेत्र के बीच सेना के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन काफी कठिन लग रहा था. वहीं, हेलिकॉप्टर उतारने के लिए खड़ी ढलान पर कोई नॉर्मल लैंडिंस स्पेस भी नहीं था. ऐसे में पायलटों ने बेहद कम ऊंचाई पर हेलिकॉप्टर को स्थिर रखकर इसे स्किड ढलान से टिकाया और बैलेंस किया. इसके बाद मरीज का रेस्क्यू कर उसे एयरलिफ्ट किया गया.
नुन कुन भारत के केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में खड़ा एक पर्वतीय पुंजक ( Mountain Massif) है. 18,600 फीट की ऊंचाई पर एयर प्रेशर कम होने से इंजन की क्षमता कम हो जाती है और रोटर से मिलने वाली लिफ्ट भी घट जाती है. ऐसे में उड़ाने भरने के लिए विमान से सभी गैर जरूरी सामान हटा दिए गए. इसमें लिफ्ट क्षमता बढ़ाने और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के लिए लिमिटेड फ्यूल रखा गया.
इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना के 'फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स' ने अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' नुन कुन के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर एक साहसी रेस्क्यू मिशन में भारतीय सेना के एविएशन पायलटों ने एक घायल व्यक्ति को बेहद मुश्किल ढलान से सुरक्षित बाहर निकाला, जहां लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं थी और तेज हवाएं चल रही थीं. गैर-जरूरी सामान हटाकर और कम ईंधन लेकर हेलीकॉप्टर का वजन कम किया गया. इसके बाद पायलटों ने असाधारण सटीकता, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें ढलान को छूते हुए हेलीकॉप्टर के एक स्किड के साथ की गई मुश्किल लैंडिंग भी शामिल थी.'
Daring High-Altitude Casualty Evacuation
In a daring rescue mission at 18,600 ft near Nun Kun, Indian Army Aviation pilots evacuated a casualty from an extremely challenging slope with no landing space and strong winds.
With the helicopter lightened by removing non-essential… pic.twitter.com/NaOyFRWxSR
— @firefurycorps_IA (@firefurycorps) August 29, 2026
सेना ने रेस्क्यू मिशन को सफल बताते हुए आगे लिखा कि दिन के आखिरी उपलब्ध लैंडिंग समय पर किया गया यह मिशन भारतीय सेना के एविएशन की कुशलता, साहस और संवेदना का बेहतरीन उदाहरण है.
बता दें कि सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वन स्किड लैंडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया. यह तब काम आता है, जब विमान को समतल जमीन नहीं मिलती और बेह कम या ढलान वाली जमीन बची होती है. ऐसे में पायलट के लिए सामान्य तरीके से हेलीकॉप्टर उतारना मुश्किल होता है. इस स्थिति में वह केवल एक स्किड को ढलान या जमीन पर टिकाकर हेलीकॉप्टर को संतुलित रखता है. वन स्किड लैंडिंग तकनीक का इस्तेमाल खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में घायलों-मरीजों को निकालने, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने और दुर्गम क्षेत्रों पर लोगों को चढ़ाने-उतारने के लिए किया जाता है.