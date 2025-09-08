Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी, जरूरतमंदों तक पहुंचाई मदद

वज्र कॉर्प्स ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'हरिके, तरन तारन में सतलुज का पानी बढ़ा तो गांववाले और वज्र कॉर्प्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे. बांध को मजबूत किया, दरार पाटी और अनगिनत जिंदगियां सुरक्षित कीं. एक सच्ची मिसाल- एकता, हिम्मत और भरोसे की.'
Punjab Flood News: पंजाब में आई भीषण बाढ़ के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. पंजाब के कई जिलों के गांवों में बाढ़ का कहर है. इस संकट में भारतीय सेना 'ऑपरेशन राहत' के तहत रेस्क्यू अभियान चला रही है, जिसके जरिए जरूरतमंदों तक खाना, पानी और अन्य जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है. भारतीय सेना के वज्र कॉर्प्स ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे राहत अभियान के बारे में जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बचाव अभियान से संबंधित कुछ फोटो शेयर किए.
उन्होंने एक्स पर लिखा, 'ऑपरेशन राहत. पंजाब में बाढ़, घर उजड़े, जिंदगियां बिखरीं. निराशा के बीच भारतीय सेना गांव वालों के साथ खड़ी है. परिवारों को बचाते हुए, बुजुर्गों का सहारा बनते हुए, बच्चों को सुरक्षित उठाते हुए, भोजन, पानी और उम्मीद पहुंचाते हुए. हर आलिंगन भरोसे और उम्मीद का बंधन दर्शाता है.'
एकता, हिम्मत और भरोसे की सच्ची मिसाल
इसके अलावा, वज्र कॉर्प्स ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'हरिके, तरन तारन में सतलुज का पानी बढ़ा तो गांववाले और वज्र कॉर्प्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे. बांध को मजबूत किया, दरार पाटी और अनगिनत जिंदगियां सुरक्षित कीं. एक सच्ची मिसाल- एकता, हिम्मत और भरोसे की.' अभी बाढ़ से पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है. नदियां उफान पर हैं, जिससे हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. स्थिति यह है कि पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित किए जा चुके हैं. सैकड़ों गांव जलमग्न हैं. कम से कम 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं.
9 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे पंजाब के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात
भारी बारिश और बाढ़ के कारण पंजाब इस बार मानसून में बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब का दौरा करेंगे. भाजपा पंजाब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के गुरदासपुर आ रहे हैं. वे बाढ़ प्रभावित भाई-बहनों और किसानों से सीधे मिलकर अपना दुख साझा करेंगे और पीड़ितों की मदद के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे. प्रधानमंत्री का यह दौरा साबित करता है कि केंद्र की भाजपा सरकार हमेशा पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है और इस कठिन समय में पूरा सहयोग करेगी.'
