पाकिस्तान ने बहुत दिन बाद की हिमाकत, सीमा पार चलाई गोली, सेना ने मार-मारकर बक्कल उधेड़ दी

Indian army retaliates At LoC: भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मानो सीधे जहन्नुम भेज दिया होगा. बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर पुंछ जिले की भारतीय सेना चौकी की ओर आंख उठाई. भारत की ओर बंदूक तानते समय पाकिस्तान के फौजियों को डर भी लगा होगा, लेकिन क्या करें बेचारे वो भी ऊपर का ऑर्डर फॉलो कर रहे होंगे, खैर भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों के इस दुस्साहस यानी इधर गोली चलाने के चलते फौरन मुंह तोड़ जवाब मिला. सीमापार से फायरिंग करके घुसपैठ कराने वालों के आका ने सोचा भी ना होगा कि रिटैलियेट यानी जवाबी कार्यवाही में भारत की फौज मार-मारकर मुंह ही नहीं सुझा देगी बल्कि बक्कल उधेल देगी.

पाकिस्तानियों का ब्लैक संडे

आतंकी घुसपैठ किसी तरह भारतीय सीमा में आ जाते हैं तो उसी पल उनकी मौत का वक्त तय हो जाता है. पाकिस्तानी फौज की फितरत रही है कि जब उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्शन में आतंकवादियों को घुसपैठ करानी होती है, तब वो भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए खुद सीजफायर तोड़ते हैं. इससे पहले उन्होंने अखनूर में हिमाकत की थी. ताजा मामले में पाकिस्तानी फौज ने रविवार सुबह करीब 11 बजे नियंत्रण रेखा (Pakistani troops firing at LoC) के पास पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना की चौकी पर गोलीबारी की थी. जिसका इंडियन आर्मी ने तत्काल जवाब दिया.

सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. सेना के अधिकारियों ने कहा, सुबह लगभग 11 बजे, पाकिस्तान के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के पार पुंछ सेक्टर में अपनी चौकी पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की. भारतीय सेना ने उचित जवाब दिया. अपनी ओर से कोई हताहत नहीं हुआ.'

स्थानीय लोगों ने क्या कहा, आप खुद जान लीजिए.

#WATCH | Poonch, J&K | A local says, "Pakistan ke naam mein Pak hai par uski harkatein napak hai...This is their history also...For the past several days, they have been violating the ceasefire...First, they did such an incident in Akhnoor, and now they have repeated it in Poonch… https://t.co/ac9aizDjEu pic.twitter.com/UEtqMwRy8O

सीजफायर तोड़ना पड़ा महंगा

यह घटना सेना द्वारा इस बात की पुष्टि करने के कुछ दिनों बाद हुई है कि कभी-कभार छिटपुट गोलीबारी की घटनाओं के बावजूद नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौता बरकरार है. इससे पहले 13 फरवरी को, सेना ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम उल्लंघन की रिपोर्टों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि संघर्ष विराम बरकरार है और भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच सहमति के अनुसार इसे बरकरार रखा जा रहा है.

सेना का बयान

बयान में आगे कहा गया, 'नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम बरकरार है और दोनों सेनाओं (भारत और पाकिस्तान) के बीच बनी सहमति के हिसाब से पालन किया जा रहा है. नियंत्रण रेखा पर भारी क्षमता वाले हथियारों की गोलीबारी का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ है. LoC पर छोटी-मोटी घटनाएं असामान्य नहीं हैं. हमने पाकिस्तानी सेना के समक्ष उचित स्तर पर चिंताएं व्यक्त की है. हमें उम्मीद है कि वो अब कोई हरकत नहीं करेंगे.

नियंत्रण रेखा और पूरी पाकिस्तान सीमा पर फिलहाल शांति है. सेना, बीएसएफ, अन्य पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू-कश्मीर की पुलिस चौबीसों घंटे चप्पे-चप्पे पर सतर्क रहते हुए बारीकी से निगरानी कर रही है. भारत की सेनाएं एलओसी और एलएसी हर जगह प्रभुत्व कायम रखते हुए उच्च स्तर की सतर्कता और चौकसी बनाए हुए हैं. (ANI)