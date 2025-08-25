आतंकियों की खैर नहीं...ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर एंट्री से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
देश

आतंकियों की खैर नहीं...ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर एंट्री से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी

Indian Army In Jammu Kashmir: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जम्मू-कश्मीर में लगातार सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत किया जा रहा है. घाटी में सेना को भी अपग्रेड किया जा रहा है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 25, 2025, 02:15 PM IST
आतंकियों की खैर नहीं...ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर एंट्री से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी

Operation Sindoor: भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू-कश्मीर में अपनी तैनाती की समीक्षा की है, जिसमें नियंत्रण रेखा (LoC) पर सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत किया जा रहा है. साथ ही बाड़, सेंसर और पेट्रोलिंग सिस्टम के जरिए एंटी-इंफिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम (AIOS) को भी बेहतर किया जा रहा है. अब इसमें ड्रोन, बेहतर निगरानी, अधिक पेट्रोलिंग और आंतरिक क्षेत्रों पर कड़ा नियंत्रण भी शामिल किया गया है. 

बॉर्डर पर बढ़ाई मजबूती 
सूत्रों के मुताबिक AIOS को अब काउंटर-ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस गन से लैस किया गया है, जो छोटे ड्रोन को भारतीय सीमा में प्रवेश करने से पहले ही पहचान कर गिरा सकते हैं. यह सिस्टम LoC के पास चलती है और इसका मकसद सीमा पार घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना है. बता दें कि सेना पहले से ही इस सिस्टम को बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम (BOSS), लेजर फेंस और शॉर्ट-रेंज सर्विलेंस टूल्स जैसी तकनीकों से अपग्रेड करती रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी संख्या में निगरानी और हथियारबंद ड्रोन और  क्वाडकॉप्टर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया. 

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप

आंतरिक क्षेत्रों में बढ़ाई एरिया डॉमिनेशन 
सेना अब लगातार निगरानी के लिए अधिक सर्विलांस ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन खरीद रही है. यह टारगेट पर टकराकर उसे नष्ट कर देते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने जम्मू-कश्मीर के आंतरिक क्षेत्रों में एरिया डॉमिनेशन बढ़ा दी है. इसमें संवेदनशील जगहों पर कई गश्त भेजना और 48–72 घंटे के लिए अस्थायी ऑपरेटिंग बेस (ToBs) स्थापित करना शामिल है. 

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री पद को शामिल किया... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात 

सेना की तैनाती में अपग्रेड 
सेना ने LoC और आंतरिक क्षेत्रों में रणनीतिक तैनाती भी की है, ताकि हाल के महीनों में आतंकवादी हमलों की आशंका वाले क्षेत्रों को मजबूत किया जा सके. वहीं कुछ आंतरिक क्षेत्रों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को सौंपने पर विचार किया जा रहा है, जिससे सेना और उसकी स्पेशल एंटी टेररिज्म यूनिट, नेशनल राइफल्स, LoC और कठिन इलाकों पर ध्यान केंद्रित कर सके. सेना क्षेत्र में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के विकल्प भी तलाश रही है. एक विकल्प यह है कि तैनात यूनिट्स की अवधि बढ़ा दी जाए ताकि जमीन पर लगातार और मजबूत उपस्थिति बनी रहे. 

FAQ 

AIOS क्या है? 
एंटी-इंफिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम, जो LoC पर घुसपैठ रोकने के लिए बाड़, सेंसर और गश्त का संयोजन है.

ToBs क्या हैं?  
अस्थायी ऑपरेटिंग बेस, जहां सैनिक 48–72 घंटे तक रहकर ऑपरेशन करते हैं. 

