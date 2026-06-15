/मूंछों से लेकर लिपस्टिक-परफ्यूम तक... भारतीय सेना ने यूनिफॉर्म और ग्रूमिंग के नियमों में किया बड़ा बदलाव, खत्म हुईं अंग्रेजों की ये परंपराएं!

भारतीय सेना ने अपनी वर्दी और व्यक्तिगत साज-सज्जा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. सेना की नई 'आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026' गाइडलाइन के तहत कई पुराने औपनिवेशिक दौर के नियमों को बदला गया है, जबकि अनुशासन, पेशेवर छवि और भारतीय सांस्कृतिक पहचान पर अधिक जोर दिया गया है. करीब एक दशक बाद किए गए इस व्यापक संशोधन को सेना की बदलती जरूरतों और भारतीय मूल्यों के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य सैन्य परंपराओं को आधुनिक बनाना है, साथ ही सेना की विशिष्ट पहचान और गौरवशाली विरासत को भी बनाए रखना है.
नई गाइडलाइन का सबसे चर्चित बदलाव अधिकारियों के लिए औपचारिक पोशाक में बंदी जैकेट को शामिल करना है. भारतीय शैली की यह बंद गले वाली जैकेट अब निर्धारित औपचारिक अवसरों पर पहनी जा सकेगी. इसे सेना में स्वदेशी सांस्कृतिक तत्वों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. सेना ने सभी रैंकों के लिए ड्रेस 3बी नाम से नई विंटर यूनिफॉर्म को मंजूरी दी है. इसमें अंगोला शर्ट, बैटल जैकेट और बेरेट शामिल होंगे. इससे विभिन्न सैन्य इकाइयों में सर्दियों की वर्दी को लेकर एकरूपता आएगी. इसके अलावा, अधिकारियों को अब ड्रेस 1सी नामक विंटर सेरेमोनियल यूनिफॉर्म पहनने की भी अनुमति दी गई है. पहले यह सुविधा केवल जूनियर कमीशंड अधिकारियों (JCOs) और अन्य रैंकों तक सीमित थी.
नई नीति के तहत सेना ने कुछ ऐसी परंपराओं की अहमियत कम की है, जो ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही थीं. उदाहरण के लिए, कुछ औपचारिक ड्रेस में इस्तेमाल होने वाले पाउच बेल्ट का उपयोग सीमित किया गया है. इसके साथ ही कई समारोहों में तलवार लेकर चलना अब अनिवार्य नहीं रहेगा. सेना का मानना है कि इससे व्यावहारिकता बढ़ेगी, जबकि सैन्य गरिमा और अनुशासन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
नई गाइडलाइन में औपनिवेशिक दौर की शब्दावली को भी हटाने का फैसला किया गया है. वर्दी से जुड़े कई नामों और संदर्भों में इस्तेमाल होने वाले "रॉयल" जैसे शब्द अब नहीं रखे गए हैं. सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, यह बदलाव भारत की संप्रभु पहचान और राष्ट्रीय मूल्यों को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाने के उद्देश्य से किया गया है.
महिला अधिकारियों के लिए भी कुछ नए विकल्प जोड़े गए हैं. निर्धारित अवसरों पर अब वे सादे रंग की साड़ी या कुर्ता-सलवार पहन सकेंगी. हालांकि कुर्ते के साथ टखनों तक की सीधी पैंट और दुपट्टा अनिवार्य रहेगा. वहीं, बिना बाजू वाले कुर्ते, पलाजो और सिगरेट पैंट को अनुमति नहीं दी गई है, ताकि वर्दी और औपचारिक पोशाक की एकरूपता बनी रहे.
नई गाइडलाइन में व्यक्तिगत साज-सज्जा को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं.
दिखाई देने वाले टैटू की अनुमति नहीं होगी.
बॉडी पियर्सिंग पर रोक जारी रहेगी.
धार्मिक कारणों को छोड़कर वर्दी में ब्रेसलेट पहनने की अनुमति नहीं होगी.
मूंछों की अधिकतम लंबाई 12 सेंटीमीटर तय की गई है.
यूनिफॉर्म में परफ्यूम और डियोड्रेंट का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
आफ्टर-शेव लोशन का इस्तेमाल जारी रहेगा.
महिला कर्मियों के लिए कॉस्मेटिक नियम
महिला सैन्य कर्मियों के लिए भी सौंदर्य प्रसाधनों को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं.
यूनिफॉर्म में लिपस्टिक की अनुमति नहीं होगी.
रंगीन नेल पॉलिश नहीं लगाई जा सकेगी.
बिंदी और नोज पिन पहनना भी प्रतिबंधित रहेगा.
विवाहित महिला कर्मी सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन उसे अधिकृत हेडगियर के भीतर छिपा होना चाहिए.
कॉम्बैट यूनिफॉर्म में भी बदलाव
ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होने वाली कॉम्बैट ड्रेस को भी नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है.
कैटेगरी 7ए में अब टी-शर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है.
कैटेगरी 7बी के तहत ठंडे इलाकों के लिए विशेष विंटर कॉम्बैट जैकेट को मंजूरी दी गई है.
भारतीय पहचान पर दिया गया है ज्यादा जोर
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव केवल वर्दी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों में चल रहे व्यापक आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण अभियान का हिस्सा हैं. नई ड्रेस पॉलिसी का उद्देश्य परिचालन जरूरतों, अनुशासन और सैन्य परंपराओं के बीच संतुलन बनाते हुए सेना की एक मजबूत भारतीय पहचान को सामने लाना है. आने वाले समय में यह नई गाइडलाइन देशभर की सैन्य इकाइयों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और वर्दी, व्यक्तित्व तथा सैन्य शिष्टाचार से जुड़े मामलों में प्रमुख मानक दस्तावेज के रूप में काम करेगी.