गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत पर भारतीय सेना ने दिया बड़ा बयान, पढ़ें यहां

नई दिल्ली: गलवान घाटी पर भारत और चीन (India-China Dispute) सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर भारतीय सेना ने बड़ा बयान दिया है. सेना ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. सेना देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है. पूरी सेना बहादुर जवानों के त्याग को सलाम करती है. हम शहीद जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.

भारतीय सेना ने इसके पहले एक बयान में कहा था कि 15 जून की रात गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़पों में 20 सैनिक सैनिक शहीद हुए हैं. पांच दशकों में दोनों सेनाओं के बीच यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य टकराव है.

General MM Naravane #COAS & all ranks salute the supreme sacrifice of our valiant soldiers at #Galwan. We offer deepest condolences to the families & stand strong in our resolve towards protecting the sovereignty & integrity of our country. Their sacrifices will not go in vain. pic.twitter.com/SC3zYL75c1

