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भारतीय सेना ने तैयार की नई 'बाज बटालियन', ड्रोन युद्ध और हवाई निगरानी के लिए स्पेशल प्लान; जानें पूरी डिटेल

भारतीय सेना अब ड्रोन का इस्तेमाल काफी बढ़ा रही है. जल्द ही भारतीय सेना ड्रोन तकनीक वाली बाज बटालियन भी बनाने की तैयारी में है. इससे हवाई निगरानी करने में आसानी होगी. वहीं, सेना तक दुश्मनों की खुफिया जानकारी भी पहुंच सकेगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 01, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:20 PM IST
भारतीय सेना ने तैयार की नई 'बाज बटालियन', ड्रोन युद्ध और हवाई निगरानी के लिए स्पेशल प्लान; जानें पूरी डिटेल
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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