प्लेन से पहुंचा जियो और दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर पर दौड़ने लगा 5G

दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलग्राउंड (युद्धक्षेत्र) सियाचिन ग्लेशियर पर तापमान -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है. ऐसे हालात में भी भारतीय सेना तक 5जी स्पीड पहुंचाने की कोशिशें सफल रही हैं. अब इस दुर्गम इलाके में तैनात हमारे जवान हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं का लाभ ले सकेंगे. सेना की ‘फायर एंड फ्यूरी कोर’ ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं.

कोर ने पोस्ट में कहा, ‘दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र में इंटरनेट संपर्क बढ़ गया है. फायर एंड फ्यूरी कोर ने जियो टेलीकॉम के साथ मिलकर सियाचिन ग्लेशियर पर पहली बार 5जी मोबाइल टावर स्थापित किया है.’ पोस्ट में कहा गया, ‘यह शानदार उपलब्धि हमारे बहादुर सैनिकों को समर्पित है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तैनात हैं. फायर एंड फ्यूरी सिग्नलर्स और सियाचिन योद्धाओं ने उत्तरी ग्लेशियर में 5जी बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) स्थापित करने के लिए दुर्गम इलाकों और -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के अत्यधिक तापमान की चुनौतियों का सामना किया.’

उधर, रिलायंस जियो ने कहा है कि उसने अपनी स्वदेशी फुल-स्टैक 5जी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक अग्रिम चौकी पर ‘प्लग-एंड-प्ले प्री-कॉन्फिगर’ उपकरण को सफलतापूर्वक स्थापित किया.

MERCURY OUTREACH - ANOTHER MILESTONE ACHIEVEMENT

5G Connectivity at the Highest Battlefield of the World

Fire and Fury Corps in collaboration with Jio Telecom successfully installed the first ever 5G Mobile Tower on the Siachen Glacier.

