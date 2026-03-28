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GeM के जरिए नई शुरुआत, तेज-पारदर्शी खरीद के लिए सेना की पहल; किसके साथ हुआ पहला करार?

Indian Army: इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स खरीदे जाएंगे. यह खरीद 'Buy (Indian)' श्रेणी में होगी. यह करार कॉन्ट्रैक्ट, JCB India Ltd कंपनी के साथ साइन किया गया है. जिसकी कुल कीमत 25.90 करोड़ रुपये है. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Mar 28, 2026, 04:09 PM IST
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GeM के जरिए नई शुरुआत, तेज-पारदर्शी खरीद के लिए सेना की पहल; किसके साथ हुआ पहला करार?

GeM for Telescopic Handlers: भारतीय सेना ने GeM पर टेलीस्कोपिक हैंडलर्स के लिए अपना पहला कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, सेना ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए अपना पहला कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया. इस कदम को रक्षा खरीद के क्षेत्र में एक अहम मील का पत्थर बताया जा रहा  है. 'बाय (इंडियन)' श्रेणी के तहत 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स की सप्लाई के लिए M/s JCB India Ltd के साथ समझौता हुआ है. जिसकी लागत 25.90 करोड़ रुपये है.

रक्षा खरीद में लगने वाला समय बचेगा

यह नई शुरुआत सेना की खरीद प्रक्रिया में आए उस बड़े बदलाव को दिखाती है, जिसमें कैपिटल खरीद के लिए GeM पोर्टल का इस्तेमाल करने की शुरुआत हुई है. इस पहल से रक्षा खरीद में लगने वाले समय में कमी आएगी. वहीं सेना की तय प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित होने के साथ पूरी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी.

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इस पारदर्शी, कुशल और टेक्नोलॉजी-आधारित तरीके को अपनाकर, भारतीय सेना ने जरूरी उपकरणों की तेज और ज्यादा व्यवस्थित खरीद के लिए नया रास्ता खोल दिया है. इस कदम का GeM के जरिए इसी तरह की और खरीद करने के लिए संस्थागत स्तर पर भी व्यापक महत्व है.

देश की इंडस्ट्री को होगा फायदा

व्यापक स्तर पर, यह रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में सरकार के प्रयासों को मजबूती देता है और सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने में भारतीय उद्योगों की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देता है.

इन टेलीस्कोपिक हैंडलर्स की खरीद से भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स और सामग्री संभालने की क्षमताएं अलग-अलग तरह के ऑपरेशनल माहौल में और बेहतर होंगी. इन हैंडलर्स का इस्तेमाल मुश्किल इलाकों में सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे शारीरिक मेहनत कम होती है और काम करने की क्षमता बढ़ती है.

नया समझौता

इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय ने M/s ACE Limited और M/s JCB India Limited के साथ 1,868 रफ टेरेन फोर्कलिफ्ट ट्रकों (RTFLT) की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की घोषणा की है. जिनकी कुल कीमत ₹697.35 करोड़ है. टेलीस्कोपिक हैंडलर का कॉन्ट्रैक्ट विशेष रूप से GeM पर कैपिटल खरीद के तहत पहला कॉन्ट्रैक्ट था, वहीं यह व्यापक प्रयास भारतीय सेना द्वारा अपनी इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक्स के आधुनिकीकरण पर दिए जा रहे फोकस को दिखाता है.

(यह भी पढ़ें- कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर 'ड्राई डे')

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