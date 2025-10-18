पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार', उंगलियों से लौटाई बच्चे की जिंदगी

Rajdhani Express: भारतीय सेना के एक जवान ने डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस में अदम्य साहस का परिचय दिया. उसने 8 महीने की बच्चे की जान बचाई. जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Rajdhani Express: कहते हैं कि कब किसी के जीवन कोई फरिश्ता बनकर आ जाए इसका कोई पता नहीं रहता है. ऐसे ही 8 महीने के बच्चे के लिए इंडियन आर्मी के एक जवान फरिश्ता बनकर ट्रेन में पहुंच गया. ट्रेन में बच्चे को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और वह बेहोश हो गया, ट्रेन के उसी डिब्बे में 456 फील्ड हॉस्पिटल सिपाही सुनील छुट्टी से लौट रहे थे और उसी कोच में थे, तुरंत बच्चे की मदद के लिए दौड़े.
सुनील ने दिखाया अदम्य साहस
अद्भुत धैर्य का परिचय देते हुए, सिपाही सुनील ने स्थिति का आकलन किया और पाया कि बच्चे की नब्ज नहीं चल रही थी और वह सांस नहीं ले रहा था. सबसे पहले उन्होंने बच्चे को एक सपाट सतह पर लिटाया और बाल चिकित्सा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) शुरू किया. दो उंगलियों का उपयोग करके उन्होंने छाती पर दबाव डाला और फिर मुंह से सीपीआर देकर उसे होश में लाया. इतना ही नहीं इसके बाद सुनील ने ट्रेन स्टाफ और रेलवे पुलिस की इसकी जानकारी दी.
ट्रेन में हुआ वाकया
सुनील के इस अदम्य साहस को देखकर कोच में मौजूद लोग सुनील की तारीफ करने लगे, जबकि बच्चे की मां सुनील का पैर पकड़कर रोने लगी. बच्चे को उसकी मां ने मरा हुआ समझ लिया था. ये बस हैरान करने वाला वाकया डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस में हुआ.
सेना ने किया पोस्ट
साहस, धैर्य और पेशेवर उत्कृष्टता की मिसाल पेश करते हुए, ArmyMedicalCorps के सिपाही (राजदूत सहायक) सुनील ने 13 अक्टूबर 2025 को डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में सवार एक 8 महीने के शिशु की जान बचाई. जब शिशु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उन्होंने तुरंत स्थिति का आकलन किया और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) देकर शिशु को सफलतापूर्वक होश में लाया और रंगिया में चिकित्सा देखभाल के लिए उसे सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करवाया. उनकी त्वरित, जीवनरक्षक कार्रवाई उस असाधारण प्रशिक्षण, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाती है जो #ArmyMedicalCorps और #IndianArmy की पहचान है, जो कर्तव्य पर या उसके बाद भी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है.
