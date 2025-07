चीन की छाती पर गरजी भारतीय सेना, लद्दाख में 15 हजार फीट पर 'महाअस्त्र' की हुंकार

Akash Prime Air Defence System: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपनी डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है. इसी कड़ी में भारतीय सेना ने 'आकाश प्राइम' एयर डिफेंस सिस्टम का 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया है. यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने में काबिल है. इसका मकसद पाकिस्तान, चीन और तुर्किए जैसे देशों की किसी भी हवाई चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देना है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आकाश सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया था. अब इस न्यू वर्जन 'प्राइम' की तैनाती से भारत की सरहदें और भी महफूज हो जाएंगी. यह एक स्वदेशी तकनीक है जो देश की आत्मनिर्भरता को भी मजबूती देती है.

भारतीय सेना ने यह सफल परीक्षण बुधवार को लद्दाख में किया है, जहां स्वदेशी रूप से विकसित आकाश प्राइम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का उच्च ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ. यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के सीनयर अफसरों के सहयोग से सेना एयर डिफेंस द्वारा 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किए गए, जिन्होंने इस सिस्टम को विकसित किया है.

In a significant development, Indian Army today carried out successful trials of the indigenously developed Akash Prime air defence system at over 15,000 feet altitude in the Ladakh sector. The trial were carried out by the Army Air Defence along with senior officials of the… pic.twitter.com/6IKL8xXGP0

