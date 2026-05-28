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Hindi Newsदेशफिर मैदान में लौटेगा भारत का पुराना शेर... भारतीय सेना की बड़ी तैयारी, अपग्रेड होते ही चीन-पाक को देगा सिरदर्द

फिर मैदान में लौटेगा भारत का 'पुराना शेर'... भारतीय सेना की बड़ी तैयारी, अपग्रेड होते ही चीन-पाक को देगा सिरदर्द


India T-72 Tanks Upgrade: भारतीय सेना अपने T-72 टैंक को अपग्रेड करने पर विचार कर रही है. एक समय पर यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड बख्तरबंद लड़ाकू वाहन था. हालांकि, समय के साथ बदलते हथियारों और वाहनों को लेकर अब इसे और एडवांस बनाया जा रहा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 28, 2026, 05:39 PM IST
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फिर मैदान में लौटेगा भारत का 'पुराना शेर'... भारतीय सेना की बड़ी तैयारी, अपग्रेड होते ही चीन-पाक को देगा सिरदर्द

India T-72 Tanks: भारतीय सेना के T-72 टैंक को अब वापस आधुनिक बनाया जा रहा है. साल 1978 में पहली बार सेना ने इसे मैदान में उतारा था. T-72 टैंक उस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस्ड बख्तरबंद लड़ाकू वाहन था. इसमें 125 मिलीमीटर की एक शक्तिशाली तोप लगी थी और अल्ट्रा एडवांस फायर-कंट्रोल सिस्टम लगा था. इसके छोटे साइज के चलते इसे टारगेट करना मुश्किल था. T-72 टैंक को अपने हथियारों में जोड़ने के बाद भारतीय सेना को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर महत्वपूर्ण बढ़त मिली थी. 

क्या है प्रोजेक्ट राइनो? 

भारतीय सेना के T-72 टैंक अब पुराने लगने लगे हैं. खासतौर से पश्चिम देशों के हाई-टेक थर्मल इमेजिंग और फायर-कंट्रोल सिस्टम से लैस आधुनिक टैंकों के सामने इसका मॉडल अब आउटडेटेड सा लगने लगा है. ऐसे में इसको अपग्रेड करने की प्लानिंग की की जा रही है. इसे 'प्रोजेक्ट राइनो' नाम दिया गया है. इस प्रोजेक्ट के तहत T-72 के नए टैंकों को बेहतर सुरक्षा कवच, एडवांस्ड फायर-कंट्रोल टेक्नोलॉजी और नए इंजन दिए जाएंगे. सेना की इस पहल से चीन-पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के लिए अब और मुसीबत बढ़ने वाली है.      

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T-72 टैंकों में क्यों हो रहा बदलाव? 

T-72 टैंकों के आधुनिकीकरण को लेकर शुरू किए जा रहे 'प्रोजेक्ट राइनो' का मकसद टैंक को मॉडर्न बैटलफील्ड  मानकों के मुताबिक एडवांस बनाना है. इस प्रोजेक्ट के तहत टैंकों में नए इंजन, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर डिफेंस सिस्टम लगाना है. इसके अलावा इन्हें अदिति 4.0 चैलेंज पहल के तहत मानवरहित कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में भी बदलना है. इन उपायों का मकसद T-72 के सर्विस ड्यूरेशन को साल 2030 से आगे तक बढ़ाना और तैयार किए गए लड़ाकू वाहनों को भविष्य में जंग में शामिल करने की तैयारी करना है. 

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T-20 टैंक खरीदेगा भारत 

T-72 टैंकों के इस नवीनीकरण से ये साल 2030 के बाद भी जंग के मैदान में डटे रहेंगे. वहीं भारतीय सेना ने इस बीच एडवांस T-20 टैंकों को खरीदने पर विचार किया है. यह T-72 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. सेना ने इन टैंकों को पहली बार साल 2001 में शामिल किया था, जिसमें रूस में निर्मित 124 टैंकों का पहला बैच शामिल था. पिछले हफ्ते ही तमिलनाडु के अवादी स्थित आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ( AVNL) ने इंडियन आर्मी को 1000वां T-90 टैंक सौंपा.   

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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