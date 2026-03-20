अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, भारतीय सेना ने की पूरी तैयारी; ट्रेनिंग से लेकर युद्ध के मैदान में कैसे करेगा दुश्मनों को ढेर?

AI In Indian Military: दुनियाभर में इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होने लगा है. कॉर्पोरेट की नौकरी, शिक्षा और यहां तक की डिफेंस में भी इसका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है. भारतीय सेना में भी AI का इस्तेमाल चलन में आ चुका है. नेशनल डिफेंस एकेडमी ( NDA) समेत कई मिलिट्री ट्रेनिंग क्लासरूम में भी AI की एंट्री हो चुकी है, जिससे भविष्य के संघर्षों की तैयारी और उनसे लड़ने के तरीके में बदलाव आ रहा है. AI का इस्तेमाल, ट्रेनिंग, प्लानिंग और ऑपरेशनल डॉमेन में किया जा रहा है, जिससे डेटा संचालन और वॉर टेक्नीक में लगातार बदलाव हो रहा है.

मिलिट्री ट्रेनिंग में AI का इस्तेमाल

साल 2022-23 में NDA के सिलेबस में बदलाव किया गया, जिसमें नेटवर्किंग पर फोक्सड वॉर, AI और मशीन लर्निंग, साइबर, स्पेस एंड इंफोर्मेशन वॉर जैसे चैप्टर शामिल किए गए. इस संशोधन में नेटवर्क सेंट्रल वॉरफेयर, जैसे मॉर्डन वॉरफेयर के मुख्य चैप्टर्स को शामिल किया गया है, जो युद्धक्षेत्र में एक्टिव कई मिलिट्री यूनिट्स के नेटवर्क बनाने के लिए इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्किंग टूल्स के प्रभावी इस्तेमाल को दर्शाता है.

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मिलिट्री एक्सरसाइज में AI का इस्तेमाल

मिलिट्री एक्सरसाइज आधुनिक सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है, जो कमांडरों को पेचीदा, मल्टी रीजनल सिनैरियो की नकल करने और स्पीड, अनिश्चितता और टेक्निकल डिसरप्शन जैसे माहौल में फैसले लेने की क्षमता को रिफाइन करने में सक्षम बनाता है. इंडियन नेवी ने मार्च 2025 में अपने पहले AI डाटा सेंटर, लैब, कम्प्यूटेशनल रिसोर्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड लर्निंग (क्रिस्टल) का उद्घाटन किया, जो एडवांस AI डेवलप करने के लिए हाई लेवल की इन हाउस कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करता है.

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भारत की रक्षा क्षमताओं में AI की भूमिका

AI भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है. DRDO के एक सीनियर साइंटिस्ट ने कहा कि AI बेहद जटिल और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में तुरंत डाटा बेस्ड फैसले लेने में सक्षम है, जिससे समय से पहले खतरे का पता करके इसे टाला जा सकता है. फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया AI समिट में भारतीय सेना ने ऑपरेशनल इफिशिएंशी बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक स्टार्टअप्स के साथ डेवलप किए AI बेस्ड इनिशिएटिव्स की एक सीरीज पर प्रकाश डाला, जिसमें सीक्रेट माहौल के लिए एक सुरक्षित AI सर्विस प्लेटफॉर्म, फैसले लेने वाले सिस्टम, इकट्ठा किया गया डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग के लिए AI सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर विजन बेस्ड सर्विलेंस सॉल्यूशन शामिल हैं.