VIDEO: उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना; बिल्डिंग पर उतार दिया हेलिकॉप्टर

Punjab Floods: बुधवार सुबह सीआरपीएफ के 22 जवान और तीन नागरिक बाल-बाल बच गए. सेना के एक हेलीकॉप्टर ने इन्हें बचा लिया. वे मंगलवार से पंजाब के माधोपुर हेडवर्क्स के पास एक इमारत में फंसे हुए थे.
Punjab Floods: पंजाब में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. मंगलवार से पंजाब के मधोपुर हेडवर्क्स के पास एक इमारत में 22 सीआरपीएफ जवान और 3 आम लोग फंसे हुए थे. तेज बहाव और बढ़ते पानी की वजह से पूरी इमारत बह जाने का खतरा था. हालात गंभीर होते देख भारतीय सेना के हेलिकॉप्टर तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी 25 लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया. लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद इमारत ढह गई. अब बस घर का एक जर्जर ढांचा ही बचा है.
#WATCH | In a swift and daring operation, the Indian Army Aviation evacuated 22 CRPF personnel along with three civilians who had been stranded near Madhopur Headworks (Punjab) since yesterday. At 6 AM today, Army Aviation helicopters were launched to carry out the rescue despite… pic.twitter.com/XcoLxiHjzf
पंजाब मंगलवार से भारी बारिश की चपेट में है. कैचमेंट इलाके में बाढ़ के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदिया खतरे के निशान को पार कर गई हैं. इसकी वजह से राज्य में बाढ़ का संकट गहरा गया है. बुधवार को अमृतसर (ग्रामीण) के सीनियर एसपी मनिंदर सिंह ने कहा कि अजनाला क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नावें तैनात की गई हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर और होशियारपुर जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित गांव हैं. एहतियात के तौर पर जालंधर, होशियारपुर, पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, फाजिल्का और फिरोजपुर के जिला प्रशासनों ने स्कूलों को एक से तीन दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है.इसके अलावा, बाढ़ प्रभावित गांवों को खाली करने की सलाह जारी की है क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है.
इमरेजेंसी की गंभीरता को समझते हुए पंजाब सरकार ने राहत कार्यों की निगरानी और कोऑर्डिनेशन के लिए जालंधर में एक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया. साथ ही, बचाव कार्यों में जिला प्रशासन और पुलिस की सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) को भी शामिल किया हैं.
इस बीच, जम्मू क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण विभिन्न नदियों के किनारों और जलमग्न निचले इलाकों से 5,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया.
