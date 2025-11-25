'शुद्ध हिंदी बोलते हैं, चाइनीज का C भी समझ नहीं आता', शंघाई में जिस इंडियन महिला को चीन ने रोका, उसने बताई पूरी कहानी

Prema Wangjom Thongdok from Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश की निवासी पेमा वांग थोंगडोक को शंघाई एयरपोर्ट पर चीन ने 18 घंटे तक रोके रखा. पासपोर्ट जब्त कर खाना तक नहीं दिया. उन्होंने चीन को जवाब दिया- हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, चाइनीज नहीं समझते. भारत ने इस मामले में कड़ा रुख किया है. जानें पूरी कहानी.
Trending Photos
Prema Wangjom Thongdok in Shanghai: अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली पेमा वांग थोंगडोक जो चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर एक मुश्किल स्थिति में फंस गईं थीं. ट्रांजिट के दौरान चीनी अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया गया. पेमा की कहानी सामने आते है देश में खूब चर्चा होने लगी. अब इस मामले में पेमा ने पूरी कहानी बताई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पेमा ने बताया कि वह 14 साल से ब्रिटेन में रहती हैं और लंदन से जापान जा रही थीं, जहां शंघाई उनका केवल ट्रांज़िट पॉइंट था. पेमा लाइन में खड़ी थीं तभी एक चीनी अधिकारी ने उन्हें अचानक अलग कर दिया. जब उन्होंने वजह पूछी तो अधिकारी ने कहा—“अरुणाचल-इंडिया नहीं, चीन का हिस्सा है. आपका पासपोर्ट इनवैलिड है.”
‘हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, चाइनीज़ का C भी नहीं जानते’
पेमा के मुताबिक, चीनी अधिकारियों ने न सिर्फ उनका मज़ाक उड़ाया, बल्कि बार-बार कहा “तुम्हें चाइनीज़ पासपोर्ट लेना चाहिए, तुम चाइनीज़ हो, इंडियन नहीं हो” पेमा ने बताया कि एयरलाइन स्टाफ भी इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ मिलकर अरुणाचल को “चाइना” कहकर हंस रहा था. यह व्यवहार उन्हें अपमानित करने वाला था. उन्होंने कहा कि उन्हें खाने तक के लिए तरसा दिया गया और लंबे समय तक परिवार से बात भी नहीं करने दी गई. पेमा ने कहा कि हमने चीनी अधिकारियों से कहा भी “हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, चाइनीज का C भी समझ नहीं आता. मैं भारत की नागरिक हूं और भारत के उत्तर-पूर्व के लोगों को इस तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.” उन्होंने बताया कि चीन अक्सर अरुणाचल के लोगों को शक की नजर से देखता है, लेकिन यह रवैया अपमानजनक है और इससे नागरिकों को बेवजह परेशानी झेलनी पड़ती है.
भारतीय दूतावास ने मदद की
पेमा ने तुरंत शंघाई और बीजिंग में भारतीय दूतावास से संपर्क किया. एक घंटे के भीतर भारतीय अधिकारी एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें खाना दिया, पूरी बात समझी और उन्हें बाहर निकलने में मदद की. पेमा ने बताया कि यह अनुभव बेहद डरावना और अपमानजनक था और इसे लेकर भारत सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
भारत का कड़ा विरोध, कहा अरुणाचल भारत का हिस्सा है
भारत सरकार ने इस मामले में तत्काल प्रतिक्रिया दी और बीजिंग व दिल्ली में चीनी अधिकारियों के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है. भारत ने कहा कि यात्री को बेतुके आधार पर रोका गया. अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है. अरुणाचल के लोगों को भारतीय पासपोर्ट के साथ यात्रा करने का पूरा अधिकार है. चीन का यह व्यवहार शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का उल्लंघन है. भारत ने साफ कहा कि जब दोनों देश रिश्तों में सुधार की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कदम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.