गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति

Wealthiest Indian Billionaires: बिहार और गुजरात ये दोनों राज्य कई मामलों में एक दूसरे से काफी अलग हैं. क्या आपको पता है कि देश के अरबपति इन दोनों राज्यों से आते हैं? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 28, 2025, 11:51 AM IST
Indian Billionaires 2025: देश के कुल 28 राज्यों में से हर एक राज्य की अपनी अलग संस्कृति, पहनावा, खान-पान और भाषा है. आर्थिक और विकास के मामलों में भी हर राज्य बिल्कुल अलग हैं. खासतौर पर बिहार और गुजरात की बात करें तो  बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है. वहीं दूसरी ओर गुजरात देश के सबसे समृद्ध राज्य के तौर पर जाना जाता है, हालांकि इसके बावजूद देश के सबसे अमीर शख्स इन दोनों राज्यों से आते हैं. 

अरबपतियों की लिस्ट में बिहार 

'फोर्ब्स' की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अरबपतियों में शामिल भारत के अनिल अग्रवाल बिहार राज्य से आते हैं. वहीं गुजरात के मुकेश अंबानी भी गुजरात के सबसे अमीर शख्सियत हैं. अनिल अग्रवाल की कुल संपत्ति 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है. भारतीय करेंसी में यह तकरीबन 3.66 लाख करोड़ रुपये के बराबर है. भले ही बिहार भारत की राजनीति, शिक्षा और इतिहास के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज के समय में यहां के लोग बिजनेस, फिल्म और प्रशासन समेत हर सेक्टर में अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर मिसाल कायम कर रहे हैं.  

रईसों का सेंटर है गुजरात 

भले ही अनिल अग्रवाल ने व्यापार के मामले में बिहार का गौरव बढ़ाया है, लेकिन गुजरात लंबे समय से रईसों का सेंटर बना हुआ है. गुजरात की केमिकल, फार्मा, पावर, कंज्यूमर गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोलिमर जैसे सेक्टर में सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है. मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे देश के सबसे बड़े रईस गुजरात से ही आते हैं. इसके अलावा जाइडस लाइफसाइंसेज के चीफ पंकज पटेल भी इस राज्य से ताल्लुक रखते हैं. 'फोर्ब्स' की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 105 बिलियन डॉलर है. वहीं गौतम अडानी की कुल संपत्ति 70 बिलियन डॉलर है.  

बिजनेस के मामले में भारत आगे

'हुरुन' रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 68,300 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं, जिनके पास 8.5 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है. सूरत और अहमदाबाद ये दो बड़े शहर आर्थिक समृद्धि के 2 बड़े केंद्र माने जाते हैं. यहां बिजनेस, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री लगातार तेजी से बढ़ रही हैं. अनिल अग्रवाल की बात करें तो उनका जन्म साल 1954 में पटना में हुआ था. वह वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ माइनिंग और मेटल कंपनियों में से एक मानी जाती है.    

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

