कारोबारी ने पूछा- ब्रिटेन और अमेरिका छोड़ रहे भारतीय दिग्गज वतन वापसी के लिए क्यों नहीं सोचते? नेटिजंस ने गिनाई वजहें

Billionaires quitting UK: हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने देशवासियों से गंभीर सवाल पूछा है. जिस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. क्या है पूरा मामला जान लीजिए.
Indian billionaires are quitting London: आरपीजी इंटरप्राइसेस (RPG Enterprises) के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने अपने 'एक्स' हैंडल @hvgoenka पर एक पोस्ट करते हुए देशवासियों से गंभीर सवाल पूछा है. जिस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. सुपर रिच यानी भारतीय धनकुबेर अरबपति कारोबारी टैक्स (Tax), सुरक्षा और अन्य कारणों से लंदन (London) छोड़ रहे हैं. इस तरह से कुछ ट्रंप को पसंद न करने के चलते अमेरिका (US) छोड़ रहे हैं. ऐसे रईसों की नजर दुबई, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड पर है. मुझे पता है कि उनमें से एक भी भारत लौटने के बारे में नहीं सोच रहा होगा. क्यों? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें अपने दिल में तलाशना होगा.
क्यों भारत नहीं लौटना चाहते देश छोड़ चुके अरबपति कारोबारी?
गोयनका ने गंभीर सवाल पूछा है. उसका जवाब कोई अर्थशास्त्री ही दे सकता है. नेटिजंस, उनके सवाल पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए बताते हैं. गोयनका के फैंस-फॉलोवर्ल हों या उनसे असहमति रखने वाले लोग अधिकांश कमेंट्स का समग्र स्वर नकारात्मक और आलोचनात्मक है. जवाब देने वाले अधिकांश यूजर्स ने भारत की मौजूदा स्थिति पर असंतोष जताया है. कुछ लोग इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार और भारत के बुनियादी ढांचे को भी दोषी ठहरा रहे हैं. कमेंट्स सेक्शन में कोई खास विवादास्पद बहस नहीं दिखी, लेकिन राजनीतिक टिप्पणियां खूब पोस्ट हुईं.
रनवीर नाम के एक फॉलोवर्स का कमेंट पसंद आने पर गोयनका ने लिखा- 'वेरी गुड वन'
एक यूजर ने लिखा- 'यदि अरबपति दिल्ली की बजाय दुबई, मुंबई की बजाय ज्यूरिख को चुनते हैं, तो यह मौसम की बात नहीं है - बल्कि यह है कि क्या भारत उन्हें वापस आने लायक लगता है.'
सवाल- यूजर्स ने सबसे बड़ा कारण क्या बताया?
जवाब- उच्च टैक्स और कर प्रणाली. कई यूजर्स ने लिखा- टैक्स बहुत अधिक है, बदले में सुविधाएं नहीं मिलतीं. लोग सिंगापुर और उन देशों में बसना और कारोबार करना चाहते हैं, जहां टैक्स कम या 0 है. एक ने लिखा, 'ऐसे कमेंट्स बहुतायत में दिखे इससे एक अनुमान ये लगाया जाता सकता है कि अरबपति टैक्स बोझ से बचना चाहते हैं.
सवाल- दूसरा कारण
जवाब- देश का बुनियादी ढांचा और लोगों के जीवन स्तर की कमी से जुड़ी हो सकती है. इस लेवल पर करप्शन, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, कंक्रीट जंगल, पोथोल्स, हर जगह रेड स्पिट और खराब अर्बन प्लानिंग को जिम्मेदार ठहराया गया.
सवाल- तीसरा कारण
जवाब- भ्रष्टाचार, रेगुलेटरी बाधाएं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कमी. इसके अलावा राजनीतिक और सामाजिक कारण भी इस सेगमेंट से जोड़कर देखे गए.
