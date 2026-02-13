Advertisement
trendingNow13107890
Hindi Newsदेशगुजरात के राजकोट में होगा देसी गायों का महाकुंभ, इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग

गुजरात के राजकोट में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग

Indian Cattle Show 2026: गुजरात के राजकोट में 20, 21 और 22 फरवरी को इंडियन कैटल शो का आयोजन किया जाएगा. इसके जरिए देसी गायों के संरक्षण, नस्ल सुधार और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 13, 2026, 09:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुजरात के राजकोट में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग

Indian Cattle Show Gujarat: देशभर में गायों की सुरक्षा के लिए और उनकी देखरेख के लिए तरह-तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी बीच देश में देसी गायों के संरक्षण, नस्ल सुधार और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन कैटल शो का आयोजन किया जाएगा. ये आयोजन आगामी 20, 21 और 22 फरवरी को गुजरात के राजकोट के रेसकोर्स मैदान में किया जा रहा है. इसके जरिए लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी. 

क्या है उद्देश्य
इस तीन दिवसीय भव्य एक्सपो का मुख्य उद्देश्य गायों की नस्ल सुधार, गौपालकों की आय में वृद्धि तथा समाज में जागरूकता पैदा करना है. इस अवसर पर गिर और कांकरेज नस्ल को केंद्र में रखते हुए 5 विभिन्न कैटेगरी में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनकी कुल इनामी राशि लगभग 50 लाख रुपए रखी गई है.

अनुभवी निर्णायकों की अहम भूमिका
प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में गिर नस्ल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होंगे. उनके द्वारा तय किए गए मापदंडों के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाएगा, जिसकी घोषणा अंतिम दिन 22 फरवरी को की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

देशभर के ब्रीडर्स और व्यवसायिक गतिविधियां
इंडियन कैटल शो में देशभर के 30 से अधिक प्रतिष्ठित ब्रीडर्स अपने-अपने श्रेष्ठ गिर और कांकरेज नस्ल के गाय और नंदियों का प्रदर्शन करेंगे. इसके साथ ही 100 से अधिक व्यवसायिक स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनमें जेनेटिक्स, डेयरी, मशीनरी और पशुपालन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे व्यापारियों और गौपालकों को बड़ा मंच मिल सकेगा.

विंटेज कार और ट्रैक्टर आकर्षण का केंद्र
आयोजन का विशेष आकर्षण गायों की प्रसिद्ध ब्लडलाइंस के बीच प्रदर्शित की जाने वाली विंटेज कार और विंटेज ट्रैक्टर्स भी होंगे. इसका उद्देश्य लोगों को गायों के साथ-साथ उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से भी जोड़ना है. यह पहल युवाओं को गौपालन और तकनीक दोनों से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी.

आयोजन की मुख्य संस्था
इस पूरे आयोजन का संचालन ICS- गुजरात की मुख्य संस्था IFIZCI (The International Federation of Indigenous Zebu Cattle of India) द्वारा किया जा रहा है. यह संस्था राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देसी गायों के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है.

क्या है इंडियन कैटल शो
इंडियन कैटल शो गुजरात न केवल गौपालकों और ब्रीडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, बल्कि यह देसी नस्लों के संरक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण और युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है. आयोजकों ने देशभर के गौपालकों, ब्रीडर्स, उद्यमियों और आम जनता से इस ऐतिहासिक आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Indian Cattle Show 2026

Trending news

यह भरोसा दिखाता है... पीएम मोदी ने दी तारिक रहमान को बधाई, काउटिंग अभी चल ही रही थी
Bangladesh Elecion 2026
यह भरोसा दिखाता है... पीएम मोदी ने दी तारिक रहमान को बधाई, काउटिंग अभी चल ही रही थी
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
Nandi Hills
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?
DNA
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?
‘बैच ऑफ 83’ का वो खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसने 114 बदमाशों को लगाया था ठिकाने
Mumbai police
‘बैच ऑफ 83’ का वो खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसने 114 बदमाशों को लगाया था ठिकाने