/सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता... क्या है MALE ड्रोन, जिसे तटरक्षक बल में किया जाएगा शामिल

Indian Coast Guard: आने वाले समय में देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूती मिलने जा रही है. हाल में ही रक्षा मंत्रालय की ओर से एक अहम कदम उठाया गया है, जिसके तहत मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 10 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
माना जा रहा है कि इन आधुनिक ड्रोन की मदद से भारत अपनी समुद्री सीमा को और मजबूत कर पाएगा और समुद्री क्षेत्रों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी. इतना ही नहीं ड्रोन्स की मदद से सर्च और रेस्क्यू अभियान को गति मिलेगी.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, रक्षा मंत्रालय की ओर से गत 15 जुलाई को जारी एक सूचना अनुरोध में बताया गया कि भारतीय तटरक्षक बल के इस्तेमाल के लिए 10 MALE रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बनाई जा रही है.
मंत्रालय के अनुसार, इन सभी ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय तटरक्षक बल की एविएशन विंग की ओर से किया जाएगा. इनका इस्तेमाल समुद्र में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान चलाने, नाविों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा भारतीय सर्च एंड रेस्क्यू क्षेत्र की निगरानी के लिए किया जा सकेगा.
रक्षा मंत्रालय पहले ही भारतीय वायुसेना, थलसेना और नौसेना के लिए 87 MALE ड्रोन खरीदने की योजना पर काम कर रहा है. इसके लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं. इस परियोजना में भारत की कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं.
बता दें कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल समुद्री निगरानी के लिए डोर्नियर मैरीटाइम सर्विलांस विमान और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करता है. आने वाले समय में पहली बार ऐसा मौका आएगा, जब तटरक्षक बल बड़े आकार के MALE ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेगा.
MALE ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह लाइन ऑफ साइट से बाहर की भी निगरानी करने में सक्षम है. यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस है और इस कारण यह लंबे समय तक उड़ान भरते हुए समुद्री सीमाओं और दूर दराज के इलाकों की लगातार निगरानी करने की क्षमा रखता है. इस परियोजना के लिए भारतीय तटरक्षक बल की ओर से इच्छुक कंपनियों से 7 अक्टूबर तक प्रस्ताव मांगे हैं.
बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल गुजरात सेक्टर में पाकिस्तान से लगने वाली समुद्री सीमा की निगरानी में खास भूमिका निभाने का काम करता है. इतना ही नहीं पूर्वी समुद्री तट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप क्षेत्र में तस्करी, अवैध घुसपैठ और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करता है. (एएनआई)