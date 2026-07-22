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सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता... क्या है MALE ड्रोन, जिसे तटरक्षक बल में किया जाएगा शामिल

आने वाले समय में भारतीय तटरक्षक बल को 10 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) ड्रोन मिल सकते हैं. हाल में ही रक्षा मंत्रालय की ओर ऐसे ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 22, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:35 PM IST
सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता... क्या है MALE ड्रोन, जिसे तटरक्षक बल में किया जाएगा शामिल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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