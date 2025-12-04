भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला बड़ा तोहफा; 7 दिन फ्री में घूमेंगे London

London Employee Tour: भारत की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ऐसा तोहफा दिए, कि वो चर्चा का विषय बन गया है. चेन्नई की रियल एस्टेट कंपनी कासाग्रैंड (Casagrand) ने अपनी 1000 एम्प्लॉयियों को 7 दिन की फ्री में लंदन घूमाने ले जा रही है.
Casagrand Employee Trip: कासाग्रैंड, जो कि चेन्नई की एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसने अपने कर्मचारियों के लिए शानदार तोहफा देने की घोषित कर दी है. कंपनी अपने भारत और दुबई स्थित 1,000 कर्मचारियों को 7 दिन के लिए लंदन यात्रा करवाने वाली है, जिसका पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी. ऐसा कंपनी के सालानी ‘प्रॉफिट शेयर बोनांजा’ रिवार्ड प्रोग्राम के कारण हुआ. इस खबर में हम आपको इस बारे में डीटेल में बताएंगे...
कर्मचारियों के लिए रिवार्ड प्रोग्राम
कासाग्रैंड हर साल अपने 'प्रॉफिट शेयर बोनांजा' प्रोग्राम के तहत कर्मचारियों को विदेश यात्रा जाने का मौका देती है. ये कई सालों से चल रहा है और अब तक कंपनी 60000 से ज्यादा कर्मचारियों को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई और स्पेन जैसे देशों में ले जा चुकी है. कंपनी का ऐसा मानना है कि उनके कर्मचारी ही उनकी असली ताकत है. ऐसे में उनकी मेहनत और जश्न को मिलकर मनाया जाना चाहिए. इस कारण ही कंपनी हर साल अपनी टीम को नए देश घुमाती है.
7 दिन की लंदन यात्रा
इस साल कंपनी 1000 कर्मचारियों को लंदन की यात्रा करवाने वाली है. सभी को अलग-अलग समूहों में भेजा जाएगा, जिससे हर किसी को बेहतरीन अनुभव मिल सके. इस दौरे पर कर्मचारियों को कई फेम जगहों पर ले जाया जाएगा. इनमें विंडर कैसल का ऑडिय-गाइडेड टूर, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, लंदन ब्रिज, बिग बेन और बकिंघम पैलेस की सैर, पिकाडिली सर्कस और ट्राफलगर स्क्वायर घूमने का मौका, मैडम तुसाद म्यूजियम का अनुभव, टेम्स नदी पर क्रूज, शामिल है. इसके साथ-साथ उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल लंदन में शानदार डिनर भी कराया जाएगा.
कर्मचारियों के साथ बॉन्डिंग के लिए अच्छी पहल
कासाग्रैंड के फाउंडर और एमडी अरुण एम बताते हैं कि यह पहल सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एम्प्लॉयियों के साथ बॉन्डिंग बढ़ाने का तरीका भी है. कंपनी का मानना है कि साथ घूमने-फिरने और खुशी के पल बिताने से टीम और मजबूत बनती है. इस प्रोग्राम के कारण कंपनी के कई कर्मचारी पहली बार विदेश यात्रा कर पाए, जिससे उनके विदेश जाने के सपने पूरे हुए. इतना ही नहीं, वे इस पहल को कंपनी की संस्कृति का जरूरी हिस्सा मानते हैं और आने वाले सालों में इसे जारी रखने का वादा भी करते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
