Advertisement
trendingNow13018440
Hindi Newsदेश

Constitution Day 2025: ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां

Constitution Day 2025: आज का दिन देश के लिए काफी ज्यादा खास है. आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को 2 साल, 11 महीने और 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ था. इस अवसर पर हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल कौन सा है?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 26, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Constitution Day 2025: ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां

Indian Constitution Day: अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो आज का दिन देश के लिए काफी ज्यादा खास है. 26 नवंबर यानी की आज संविधान दिवस मनाया जाता है. क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 2 साल, 11 महीने और 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ था. संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनका अलग- अलग महत्व है. हालांकि एक आर्टिकल ऐसा है जो भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर अनुच्छेद माना जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

संविधान का सबसे ताकतवर अनुच्छेद
अगर भारतीय संविधान के सबसे ताकतवार अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 368 भारतीय संविधान के सबसे ताकतवर आर्टिकल में से एक है. ये अनुच्छेद पार्लियामेंट को देश के संविधान में बदलाव करने का अधिकार देता है. हालांकि इसकी शक्ति पूरी नहीं हैं क्योंकि साल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय संशोधन शक्तियों पर मूल ढांचे के सिद्धांत के साथ एक सीमा लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सीमा
1973 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पेश किया, जो पार्लियामेंट्री अधिकार पर सीमाएं लगाता है. हालांकि पार्लियामेंट ज्यादातर नियमों में बदलाव कर सकती है, लेकिन वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, जिसमें कानून का राज, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत शामिल हैं. वैसे तो आर्टिकल 368 संविधान में बदलाव के लिए जरूरी है लेकिन कई दूसरे आर्टिकल भी इसका खास असर डालते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आर्टिकल 32
संविधान का दिल और आत्मा: बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा बताया था, आर्टिकल 32 नागरिकों को बुनियादी अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है.

आर्टिकल 21
जीवन और निजी आजादी का अधिकार है: इस आर्टिकल की कोर्ट ने बड़े पैमाने पर व्याख्या की है, जिसमें सम्मान, प्राइवेसी, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोज़ी-रोटी के अधिकार शामिल हैं.

आर्टिकल 356
राष्ट्रपति शासन: यह एक एक ताकतवर नियम है जो संविधान टूटने के दौरान केंद्र को राज्य सरकार का कंट्रोल लेने की इजाजत देता है.

संविधान दिवस क्यों जरूरी है
संविधान दिवस 1949 में संविधान को अपनाने का जश्न मनाता है, साथ ही लोकतंत्र के प्रति भारत के कमिटमेंट को बताता है. बता दें कि आर्टिकल 368 जैसे खास नियमों को समझने से नागरिकों को लचीलेपन और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन समझने में मदद मिलती है जो भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने की रक्षा करते हैं.

26 नवंबर, हर साल यह दिन भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है. इस दिन देशभर के सरकारी विभागों और स्कूलों में अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.  दरअसल, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक तौर पर भारत के संविधान को अपनाया था. हालांकि, इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. 26 नवंबर को संविधान अपनाने की सालगिरह के रूप में मनाने का विचार तब आया, जब देश में कानून की हालत का आकलन करने का प्रस्ताव रखा गया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Constitution day 2025

Trending news

जब हजारों मुसलमानों को मार डाला गया...42 साल बाद नेल्ली नरसंहार की सच्चाई आई सामने
Nellie Massacre
जब हजारों मुसलमानों को मार डाला गया...42 साल बाद नेल्ली नरसंहार की सच्चाई आई सामने
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता